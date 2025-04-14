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Мерц планирует посетить Париж, пишет Politico - РИА Новости, 14.04.2025
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23:39 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/parizh-2011262832.html
Мерц планирует посетить Париж, пишет Politico
Мерц планирует посетить Париж, пишет Politico - РИА Новости, 14.04.2025
Мерц планирует посетить Париж, пишет Politico
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц 7 мая посетит столицу Франции Париж, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:39:00+03:00
2025-04-14T23:39:00+03:00
в мире
германия
франция
париж
фридрих мерц
эммануэль макрон
дональд туск
хдс/хсс
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц 7 мая посетит столицу Франции Париж, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Мерц планирует посетить Париж 7 мая", - говорится в публикации. По данным источников издания, эта дата была выбрана, поскольку 8 мая Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон будут сосредоточены на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Как отмечает газета, чиновники Франции надеются на перезагрузку отношений с Германией при Мерце. Ранее Мерц заявлял, что свои первые визиты на посту главы правительства нанесет в Париж и Варшаву, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском. Ранее блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать подписание коалиционного договора, которое, вероятно, состоится 5 мая. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250414/taurus-2011256011.html
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в мире, германия, франция, париж, фридрих мерц, эммануэль макрон, дональд туск, хдс/хсс
В мире, Германия, Франция, Париж, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, ХДС/ХСС
Мерц планирует посетить Париж, пишет Politico

Politico: лидер блока ХДС/ХСС Мерц посетит Париж 7 мая

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц 7 мая посетит столицу Франции Париж, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Мерц планирует посетить Париж 7 мая", - говорится в публикации.
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По данным источников издания, эта дата была выбрана, поскольку 8 мая Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон будут сосредоточены на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Как отмечает газета, чиновники Франции надеются на перезагрузку отношений с Германией при Мерце.
Ранее Мерц заявлял, что свои первые визиты на посту главы правительства нанесет в Париж и Варшаву, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском.
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Ранее блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократам (СДПГ) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства Германии. Ранее новостное агентство DPA сообщило со ссылкой на председателя ХСС Маркуса Зедера, что Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Избранию будет предшествовать подписание коалиционного договора, которое, вероятно, состоится 5 мая.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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В миреГерманияФранцияПарижФридрих МерцЭммануэль МакронДональд ТускХДС/ХСС
 
 
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