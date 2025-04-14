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Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой - РИА Новости, 14.04.2025
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой
Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:12:00+03:00
2025-04-14T09:12:00+03:00
2025-04-14T09:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс Нью-Йорка Энтони Константино подарил президенту США Дональду Трампу двухметровый памятник-фигуру политика, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на заявление Константино в Х."В субботу... Энтони Константино сообщил, что подарил президенту бронзовый памятник во время посещения гольф-клуба Trump International", - говорится в сообщении издания. Статуя, высотой чуть более двух метров, получила название "Монумент непокорности". Она расположена на каменном постаменте, на котором выгравировано имя Энтони Константино. По словам Константино, Трамп во время вручения подарка был "в счастливом, шутливом настроении, что было приятно видеть". Он отметил, что памятник будет постоянно находиться на территории гольф-клуба Трампа во Флориде.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, флорида, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Флорида, Дональд Трамп
Трампу подарили двухметровую статую с его фигурой
Бизнесмен Константино подарил Трампу двухметровую статую с фигурой президента