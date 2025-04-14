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В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт - РИА Новости, 14.04.2025
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23:45 14.04.2025 (обновлено: 23:50 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/operatory-2011263496.html
В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт - РИА Новости, 14.04.2025
В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:45:00+03:00
2025-04-14T23:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий проект постановления правительства Минцифры РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов, а также сообщило об этом в Telegram-канале.&quot;Операторы не смогут оформить сим-карту на имя гражданина, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Проект постановления об этом опубликован. Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на &quot;Госуслугах&quot; самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях&quot;, - говорится в сообщении.Там уточняется, что операторы связи будут проверять наличие у граждан самозапрета и отказывать в оформлении абонентского номера, если он есть. Информацию о наличии самозапрета можно будет получить в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс и по электронной почте. Кроме того, уточняется процесс отказа от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов - такие вызовы могут применять для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. "Абонент сможет направить оператору заявление - лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство", - добавили в Минцифры. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Законом установлены и ряд мер для предотвращения мошенничества. Так, через "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ можно установить самозапрет на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники. Снять такой запрет можно в МФЦ. Законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Согласно нововведениям, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку. В законе указывается также, что смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт

Минцифры разработало правила для самозапрета на оформление сим-карт

© Fotolia / lilySIM-карта и мобильный телефон
SIM-карта и мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / lily
SIM-карта и мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий проект постановления правительства Минцифры РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов, а также сообщило об этом в Telegram-канале.
«

"Операторы не смогут оформить сим-карту на имя гражданина, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Проект постановления об этом опубликован. Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на "Госуслугах" самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях", - говорится в сообщении.

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Там уточняется, что операторы связи будут проверять наличие у граждан самозапрета и отказывать в оформлении абонентского номера, если он есть. Информацию о наличии самозапрета можно будет получить в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс и по электронной почте.
Кроме того, уточняется процесс отказа от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов - такие вызовы могут применять для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями.
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9 апреля, 14:54
«
"Абонент сможет направить оператору заявление - лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство", - добавили в Минцифры.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Законом установлены и ряд мер для предотвращения мошенничества. Так, через "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ можно установить самозапрет на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники. Снять такой запрет можно в МФЦ. Законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Согласно нововведениям, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку. В законе указывается также, что смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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