https://ria.ru/20250414/operatory-2011263496.html

В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт

В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт - РИА Новости, 14.04.2025

В России хотят ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт

Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:45:00+03:00

2025-04-14T23:45:00+03:00

2025-04-14T23:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Операторы связи не смогут оформить сим-карты на клиента, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи, соответствующий проект постановления правительства Минцифры РФ разместило на портале проектов нормативно-правовых актов, а также сообщило об этом в Telegram-канале."Операторы не смогут оформить сим-карту на имя гражданина, если он установил самозапрет на заключение договора об оказании услуг мобильной связи. Проект постановления об этом опубликован. Возможность для граждан установить с 1 сентября 2025 года на "Госуслугах" самозапрет на заключение договора с оператором связи ранее была утверждена законом о борьбе с кибермошенничеством. Злоумышленники не смогут зарегистрировать сим-карту незаконным способом и использовать ее в мошеннических целях", - говорится в сообщении.Там уточняется, что операторы связи будут проверять наличие у граждан самозапрета и отказывать в оформлении абонентского номера, если он есть. Информацию о наличии самозапрета можно будет получить в салоне связи, в мобильном приложении оператора, по смс и по электронной почте. Кроме того, уточняется процесс отказа от получения рекламных смс-рассылок и обзвонов - такие вызовы могут применять для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями. "Абонент сможет направить оператору заявление - лично, в мобильном приложении оператора или по адресу электронной почты. Датой прекращения нежелательных рассылок или массовых вызовов будет календарный день, следующий за днем подачи заявления. Исключение составят звонки от госорганов и организаций, перечень которых установит правительство", - добавили в Минцифры. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному мошенничеству. Законом установлены и ряд мер для предотвращения мошенничества. Так, через "Госуслуги" и при личном обращении в МФЦ можно установить самозапрет на оформление сим-карт – чтобы их не оформляли злоумышленники. Снять такой запрет можно в МФЦ. Законом устанавливается запрет передавать сим-карты третьим лицам, но разрешается передача их близким родственникам. Согласно нововведениям, абоненты смогут направить операторам связи отказ на массовые обзвоны и рассылку. В законе указывается также, что смс на телефон, по которому осуществляется разговор, должны приходить только после завершения разговора.

https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html

https://ria.ru/20250409/mintsifry-2010258395.html

https://ria.ru/20250401/gosuslugi-2008762299.html

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общество, россия, владимир путин