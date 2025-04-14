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ОПЕК сообщила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии - РИА Новости, 14.04.2025
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16:17 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/opek-2011181834.html
ОПЕК сообщила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии
ОПЕК сообщила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии - РИА Новости, 14.04.2025
ОПЕК сообщила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии
Россия и Центральная Азия в феврале 2025 года увеличили совокупный объем экспорта нефти на 264 тысячи баррелей в сутки, или на 4% по сравнению с январем - до... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:17:00+03:00
2025-04-14T16:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Центральная Азия в феврале 2025 года увеличили совокупный объем экспорта нефти на 264 тысячи баррелей в сутки, или на 4% по сравнению с январем - до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в апрельском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в феврале 6,5 миллиона баррелей в сутки, рост на 264 тысячи баррелей в сутки, или более 4% месяц к месяцу", - говорится в докладе. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в феврале снизился на 43 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении (или примерно на 2%), в среднем до 2,6 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 19% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 31% в индийских закупках нефти.
https://ria.ru/20250414/neft-2011079299.html
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экономика, цены на нефть, россия, центральная азия, китай, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, Центральная Азия, Китай, ОПЕК
ОПЕК сообщила об увеличении экспорта нефти из России и Центральной Азии

ОПЕК: Россия и Центральная Азия увеличили экспорт нефти в феврале на 4% к январю

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и Центральная Азия в феврале 2025 года увеличили совокупный объем экспорта нефти на 264 тысячи баррелей в сутки, или на 4% по сравнению с январем - до 6,5 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в апрельском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в феврале 6,5 миллиона баррелей в сутки, рост на 264 тысячи баррелей в сутки, или более 4% месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Мировые цены на нефть снизились
Вчера, 08:29
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в феврале снизился на 43 тысячи баррелей в сутки в месячном выражении (или примерно на 2%), в среднем до 2,6 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК также сообщает, что Россия в декабре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 18% против 19% в предыдущем месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 31% в индийских закупках нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн
Вчера, 10:46
 
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