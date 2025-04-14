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Россия и Белоруссия обсудили взаимную поддержку своих инициатив в ООН - РИА Новости, 14.04.2025
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20:59 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/oon-2011244576.html
Россия и Белоруссия обсудили взаимную поддержку своих инициатив в ООН
Россия и Белоруссия обсудили взаимную поддержку своих инициатив в ООН - РИА Новости, 14.04.2025
Россия и Белоруссия обсудили взаимную поддержку своих инициатив в ООН
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета обсудил с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым совместные шаги двух... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:59:00+03:00
2025-04-14T20:59:00+03:00
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета обсудил с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым совместные шаги двух стран по поддержке инициатив друг друга в Генеральной ассамблее и других органах ООН, сообщила пресс-служба белорусского МИД. По информации пресс-службы, рабочая встреча представителей МИД прошла на полях встречи национальных координаторов государств-членов Группы друзей в защиту устава ООН, которая проходит в эти в Москве. "Обсуждены совместные шаги Беларуси и России по поддержке инициатив друг друга в Генеральной ассамблее и других органах ООН", - говорится в сообщении. Отмечается, что ходе беседы были затронуты актуальные вопросы сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией в рамках международных организаций. "Особое внимание уделено координации действий двух стран по сохранению центральной роли ООН в решении вопросов поддержания международного мира и безопасности, организации международного содействия нуждающимся в нем странам мира в экономическом и социальном развитии", - говорится в сообщении. Согласно ему, рассмотрены пути совершенствования работы Группы друзей в защиту устава ООН, дальнейшее наращивание ее потенциала для защиты в ООН и на других международных площадках общих интересов. Как отметили в пресс-службе, в ходе общей дискуссии на заседании национальных координаторов Группы друзей в защиту устава ООН замглавы МИД Белоруссии призвал уделить особое внимание в 2025 году мероприятиям, посвященным 80-летию учреждения ООН. В этом контексте он также подчеркнул значимость Международного дня делегата, который был учрежден по инициативе Белоруссии и будет отмечаться международным сообществом 25 апреля – в день, когда 80 лет назад начала свою работу Международная конференция по созданию Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. "Заявлена твердая поддержка работе Группы друзей по учреждению международного дня против колониализма и международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами. Замглавы МИД Беларуси призвал к дальнейшим мерам по информированию международного сообщества о негативном влиянии применения односторонних принудительных мер на глобальную продовольственную безопасность и устойчивое развитие", - говорится в сообщении.
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в мире, белоруссия, россия, москва, оон
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, ООН
Россия и Белоруссия обсудили взаимную поддержку своих инициатив в ООН

Представители МИД Белоруссии и РФ обсудили поддержку инициатив друг друга в ООН

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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МИНСК, 14 апр – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета обсудил с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым совместные шаги двух стран по поддержке инициатив друг друга в Генеральной ассамблее и других органах ООН, сообщила пресс-служба белорусского МИД.
По информации пресс-службы, рабочая встреча представителей МИД прошла на полях встречи национальных координаторов государств-членов Группы друзей в защиту устава ООН, которая проходит в эти в Москве.
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"Обсуждены совместные шаги Беларуси и России по поддержке инициатив друг друга в Генеральной ассамблее и других органах ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ходе беседы были затронуты актуальные вопросы сотрудничества между Белоруссией и Российской Федерацией в рамках международных организаций. "Особое внимание уделено координации действий двух стран по сохранению центральной роли ООН в решении вопросов поддержания международного мира и безопасности, организации международного содействия нуждающимся в нем странам мира в экономическом и социальном развитии", - говорится в сообщении.
Согласно ему, рассмотрены пути совершенствования работы Группы друзей в защиту устава ООН, дальнейшее наращивание ее потенциала для защиты в ООН и на других международных площадках общих интересов.
Как отметили в пресс-службе, в ходе общей дискуссии на заседании национальных координаторов Группы друзей в защиту устава ООН замглавы МИД Белоруссии призвал уделить особое внимание в 2025 году мероприятиям, посвященным 80-летию учреждения ООН. В этом контексте он также подчеркнул значимость Международного дня делегата, который был учрежден по инициативе Белоруссии и будет отмечаться международным сообществом 25 апреля – в день, когда 80 лет назад начала свою работу Международная конференция по созданию Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско.
"Заявлена твердая поддержка работе Группы друзей по учреждению международного дня против колониализма и международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами. Замглавы МИД Беларуси призвал к дальнейшим мерам по информированию международного сообщества о негативном влиянии применения односторонних принудительных мер на глобальную продовольственную безопасность и устойчивое развитие", - говорится в сообщении.
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