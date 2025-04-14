https://ria.ru/20250414/omsk-2011105822.html

Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области

Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области - РИА Новости, 14.04.2025

Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил бюджет отрасли образования региона почти на 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:11:00+03:00

2025-04-14T11:11:00+03:00

2025-04-14T11:11:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил бюджет отрасли образования региона почти на 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. По поручению Хоценко правительством региона внесены изменения в государственную программу "Развитие системы образования". Допсредства выделены на выплату зарплаты, содержание госуучреждений, создание образовательных кластеров среднего профессионального образования. Около 120 миллионов рублей направят на ремонт и материально-техническое оснащение, антитеррористическую защищенность образовательных объектов. Более 167 миллионов рублей из областного бюджета зарезервированы на реализацию нацпроектов. "Объем финансового обеспечения мероприятий госпрограммы приведен в соответствие с первыми изменениями в законе об областном бюджете. На финансирование мероприятий отрасли образования дополнительно выделено более 2,7 млрд рублей", – сообщили в пресс-службе. В минобразования с 2025 года были переданы новые полномочия по организации детского отдыха и оздоровления. Так, на проведение оздоровительной кампании 2025 года, на подготовку детских лагерей к сезону выделено 76,5 миллиона рублей, а на приобретение путевок направлено 54 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250410/khotsenko-2010458277.html

омская область

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омская область, виталий хоценко