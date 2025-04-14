https://ria.ru/20250414/omsk-2011105822.html
Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области
Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области - РИА Новости, 14.04.2025
Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил бюджет отрасли образования региона почти на 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:11:00+03:00
2025-04-14T11:11:00+03:00
2025-04-14T11:11:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104781_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_b3e109c711279a868614969c159b988d.jpg
ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил бюджет отрасли образования региона почти на 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. По поручению Хоценко правительством региона внесены изменения в государственную программу "Развитие системы образования". Допсредства выделены на выплату зарплаты, содержание госуучреждений, создание образовательных кластеров среднего профессионального образования. Около 120 миллионов рублей направят на ремонт и материально-техническое оснащение, антитеррористическую защищенность образовательных объектов. Более 167 миллионов рублей из областного бюджета зарезервированы на реализацию нацпроектов. "Объем финансового обеспечения мероприятий госпрограммы приведен в соответствие с первыми изменениями в законе об областном бюджете. На финансирование мероприятий отрасли образования дополнительно выделено более 2,7 млрд рублей", – сообщили в пресс-службе. В минобразования с 2025 года были переданы новые полномочия по организации детского отдыха и оздоровления. Так, на проведение оздоровительной кампании 2025 года, на подготовку детских лагерей к сезону выделено 76,5 миллиона рублей, а на приобретение путевок направлено 54 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250410/khotsenko-2010458277.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104781_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a1ed65d53001bb87e63ea3858a07da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
Губернатор Хоценко выделил 2,7 млрд рублей минобразования Омской области
Хоценко увеличил бюджет отрасли образования Омской области до 2,7 млрд руб
ОМСК, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко увеличил бюджет отрасли образования региона почти на 3 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
По поручению Хоценко
правительством региона внесены изменения в государственную программу "Развитие системы образования". Допсредства выделены на выплату зарплаты, содержание госуучреждений, создание образовательных кластеров среднего профессионального образования. Около 120 миллионов рублей направят на ремонт и материально-техническое оснащение, антитеррористическую защищенность образовательных объектов. Более 167 миллионов рублей из областного бюджета зарезервированы на реализацию нацпроектов.
"Объем финансового обеспечения мероприятий госпрограммы приведен в соответствие с первыми изменениями в законе об областном бюджете. На финансирование мероприятий отрасли образования дополнительно выделено более 2,7 млрд рублей", – сообщили в пресс-службе.
В минобразования с 2025 года были переданы новые полномочия по организации детского отдыха и оздоровления. Так, на проведение оздоровительной кампании 2025 года, на подготовку детских лагерей к сезону выделено 76,5 миллиона рублей, а на приобретение путевок направлено 54 миллиона рублей.