На Украине мужчина угрожал военкомату карабином
В Одесской области задержали мужчину, угрожавшего военкомату карабином
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Мужчина угрожал сотрудникам военкомата карабином в городе Измаил Одесской области, чтобы помочь приятелям избежать мобилизации, он задержан, сообщили в понедельник в областном управлении Нацполиции Украины.
«
"Несколько дней назад на одном из блокпостов в Сафьяновской общине военнослужащими Измаильского районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Одесского областного управления полиции.
По информации ведомства, на место на машине подъехал мужчина, угрожая карабином военнослужащим, он усадил товарищей в авто и уехал. В полиции отметили, что все трое уже найдены. "Ими оказались местные жители. Водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК для проверки. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли машину, на которой он передвигался, зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов различного калибра", - отметили в полиции.
Против мужчины заведено уголовное дело по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных.
Украинец укусил сотрудника военкомата за ногу при мобилизации
10 апреля, 21:01
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника военкомата
24 сентября 2024, 12:03