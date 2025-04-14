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На Украине мужчина угрожал военкомату карабином - РИА Новости, 14.04.2025
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17:18 14.04.2025 (обновлено: 17:52 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/odessa-2011196212.html
На Украине мужчина угрожал военкомату карабином
На Украине мужчина угрожал военкомату карабином - РИА Новости, 14.04.2025
На Украине мужчина угрожал военкомату карабином
Мужчина угрожал сотрудникам военкомата карабином в городе Измаил Одесской области, чтобы помочь приятелям избежать мобилизации, он задержан, сообщили в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:18:00+03:00
2025-04-14T17:52:00+03:00
в мире
украина
одесская область
харьков
дмитрий лубинец
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Мужчина угрожал сотрудникам военкомата карабином в городе Измаил Одесской области, чтобы помочь приятелям избежать мобилизации, он задержан, сообщили в понедельник в областном управлении Нацполиции Украины. "Несколько дней назад на одном из блокпостов в Сафьяновской общине военнослужащими Измаильского районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Одесского областного управления полиции. По информации ведомства, на место на машине подъехал мужчина, угрожая карабином военнослужащим, он усадил товарищей в авто и уехал. В полиции отметили, что все трое уже найдены. "Ими оказались местные жители. Водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК для проверки. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли машину, на которой он передвигался, зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов различного калибра", - отметили в полиции. Против мужчины заведено уголовное дело по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ему грозит до 8 лет лишения свободы. На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для остановки граждан. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
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в мире, украина, одесская область, харьков, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Одесская область, Харьков, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине мужчина угрожал военкомату карабином

В Одесской области задержали мужчину, угрожавшего военкомату карабином

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Мужчина угрожал сотрудникам военкомата карабином в городе Измаил Одесской области, чтобы помочь приятелям избежать мобилизации, он задержан, сообщили в понедельник в областном управлении Нацполиции Украины.
«
"Несколько дней назад на одном из блокпостов в Сафьяновской общине военнослужащими Измаильского районного территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы – ред.) были остановлены для проверки двое мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Одесского областного управления полиции.
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По информации ведомства, на место на машине подъехал мужчина, угрожая карабином военнослужащим, он усадил товарищей в авто и уехал. В полиции отметили, что все трое уже найдены. "Ими оказались местные жители. Водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК для проверки. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли машину, на которой он передвигался, зарегистрированные на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов различного калибра", - отметили в полиции.
Против мужчины заведено уголовное дело по статье "Препятствование законной деятельности ВСУ". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
На Украине в последнее время все чаще появляются сообщения о нападении на сотрудников военкомата. Так, Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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