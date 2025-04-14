https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html

ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025

ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:20:00+03:00

2025-04-14T14:20:00+03:00

2025-04-14T19:07:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщило Минобороны."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", — говорится в заявлении.Отмечается, что в результате удара уничтожили более 60 украинских боевиков. Как отметили в Минобороны, Киев продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250413/drony-2010769390.html

https://ria.ru/20250413/spetsoperatsiya-2011002480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, сумы, украина, киев, дмитрий песков