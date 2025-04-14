https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
сумы
украина
киев
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщило Минобороны."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", — говорится в заявлении.Отмечается, что в результате удара уничтожили более 60 украинских боевиков. Как отметили в Минобороны, Киев продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250413/drony-2010769390.html
https://ria.ru/20250413/spetsoperatsiya-2011002480.html
сумы
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, сумы, украина, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумы, Украина, Киев, Дмитрий Песков
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
ВС РФ уничтожили более 60 военных ВСУ ударом по месту совещания в Сумах