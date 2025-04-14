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ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 14.04.2025 (обновлено: 19:07 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011157328.html
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах - РИА Новости, 14.04.2025
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:20:00+03:00
2025-04-14T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
сумы
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщило Минобороны."Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", — говорится в заявлении.Отмечается, что в результате удара уничтожили более 60 украинских боевиков. Как отметили в Минобороны, Киев продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250413/drony-2010769390.html
https://ria.ru/20250413/spetsoperatsiya-2011002480.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, сумы, украина, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Сумы, Украина, Киев, Дмитрий Песков
ВС России в воскресенье ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

ВС РФ уничтожили более 60 военных ВСУ ударом по месту совещания в Сумах

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские военные в воскресенье нанесли удар "Искандерами" по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах, сообщило Минобороны.
«
"Вчера Вооруженными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что в результате удара уничтожили более 60 украинских боевиков.
Как отметили в Минобороны, Киев продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреСумыУкраинаКиевДмитрий Песков
 
 
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