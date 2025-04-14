https://ria.ru/20250414/obstrel-2011155661.html

В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека

В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025

В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека

Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:14:00+03:00

2025-04-14T14:14:00+03:00

2025-04-14T14:34:00+03:00

происшествия

беловский район

вооруженные силы украины

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн.Он добавил, что еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму."Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил врио губернатора региона.Хинштейн напомнил, что возвращаться в приграничные районы региона все ещё опасно."Уважаемые жители! Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности! Снова убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно", - заключил он.Ранее сообщалось, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html

https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html

беловский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, беловский район, вооруженные силы украины, курская область