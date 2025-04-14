https://ria.ru/20250414/obstrel-2011155661.html
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека
Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:14:00+03:00
2025-04-14T14:14:00+03:00
2025-04-14T14:34:00+03:00
происшествия
беловский район
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн.Он добавил, что еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму."Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил врио губернатора региона.Хинштейн напомнил, что возвращаться в приграничные районы региона все ещё опасно."Уважаемые жители! Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности! Снова убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно", - заключил он.Ранее сообщалось, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, беловский район, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Беловский район, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли мужчина и женщина
КУРСК, 14 апр - РИА Новости.
Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале
.
"Сегодня ВСУ
обстреляли село Забужевка Беловского района
, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн
.
Он добавил, что еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму.
"Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил врио губернатора региона.
Хинштейн напомнил, что возвращаться в приграничные районы региона все ещё опасно.
"Уважаемые жители! Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности! Снова убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно", - заключил он.
Ранее сообщалось, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.