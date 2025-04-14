Рейтинг@Mail.ru
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 14.04.2025 (обновлено: 14:34 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/obstrel-2011155661.html
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека - РИА Новости, 14.04.2025
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека
Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:14:00+03:00
2025-04-14T14:34:00+03:00
происшествия
беловский район
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн.Он добавил, что еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму."Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил врио губернатора региона.Хинштейн напомнил, что возвращаться в приграничные районы региона все ещё опасно."Уважаемые жители! Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности! Снова убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно", - заключил он.Ранее сообщалось, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
https://ria.ru/20250413/vsu-2011001689.html
беловский район
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, беловский район, вооруженные силы украины, курская область
Происшествия, Беловский район, Вооруженные силы Украины, Курская область
В Беловском районе Курской области при обстреле погибли два человека

В Беловском районе Курской области при обстреле погибли мужчина и женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 апр - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в результате обстрела ВСУ Беловского района Курской области, еще одна женщина пострадала, сообщил в понедельник врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ обстреляли село Забужевка Беловского района, въезд куда ограничен решением оперштаба. К огромному горю, в результате атаки погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Выражаю соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря", - написал Хинштейн.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Врач рассказал, как ВСУ маскировали взрывные устройства в Курской области
Вчера, 05:24
Он добавил, что еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму.
"Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести", - добавил врио губернатора региона.
Хинштейн напомнил, что возвращаться в приграничные районы региона все ещё опасно.
"Уважаемые жители! Случившаяся трагедия — зримое подтверждение, почему оперштаб ограничивает въезд в ряд населённых пунктов приграничья. Враг не оставляет подлых попыток атаковать наши мирные города и сёла. Находиться там — значит, подвергать свою жизнь опасности! Снова убедительно прошу каждого: не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно", - заключил он.
Ранее сообщалось, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
Сотрудник СК: Украинские военные применили РСЗО HIMARS при обстреле Донецка - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
ВСУ применили HIMARS при обстреле Донецка
13 апреля, 15:06
 
ПроисшествияБеловский районВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала