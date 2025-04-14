https://ria.ru/20250414/obschestvo-2011065018.html

Инвалиды сталкиваются с предвзятым отношением, считают 70% россиян

Инвалиды сталкиваются с предвзятым отношением, считают 70% россиян - РИА Новости, 14.04.2025

Инвалиды сталкиваются с предвзятым отношением, считают 70% россиян

Семь из десяти (68%) россиян считают, что люди с инвалидностью сталкиваются с предвзятым отношением в обществе, в том числе 24% заявили, что такое происходит... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T02:41:00+03:00

2025-04-14T02:41:00+03:00

2025-04-14T02:49:00+03:00

общество

дом с маяком

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян считают, что люди с инвалидностью сталкиваются с предвзятым отношением в обществе, в том числе 24% заявили, что такое происходит часто, свидетельствуют результаты опроса Russian Field, проведенного по просьбе Фонда "Дом с маяком", которые есть в распоряжении РИА Новости. Половина (52%) россиян рассказали, что в их окружении есть или были люди с инвалидностью, в том числе 8% ответили, что инвалидность есть у них самих, 48% опрошенных граждан не имеют в окружении таких людей. По мнению 68% респондентов, люди с инвалидностью сталкиваются с предвзятым отношением в обществе: 24% заявили, что такое происходит часто, 26% думают, что иногда, 18% ответили, что люди с инвалидностью редко сталкиваются с предвзятым отношением. Более половины (55%) россиян спокойно или нейтрально отнеслись бы к тому, что человек с инвалидностью стал бы их коллегой на работе, 35% отнеслись бы к такому положительно. Всего 2% респондентов отнеслись бы скорее отрицательно к тому, чтобы работать с коллегой с инвалидностью. Большинство (72%) опрошенных положительно относятся к тому, чтобы их подъезд был переоборудован для людей с инвалидностью, 10% относятся к этому нейтрально. Кроме того, 71% россиян считают, что дети с инвалидностью должны ходить в одни и те же детские сады и школы, что и обычные дети. По словам 65% опрошенных, людям с инвалидностью необходимо предоставлять льготы при поступлении на бюджетные места в высшие учебные заведения. Семь из десяти (72%) россиян считают, что людям с инвалидностью в первую очередь должно помогать государство, 20% назвали правозащитные организации, 16% - все общество. Всероссийский телефонный опрос социологической компании Russian Field проведен по просьбе Фонда "Дом с маяком" 13-20 марта 2025 года среди 1603 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%. "Дом с маяком" помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет. Фонд помогает забирать тяжелобольных детей из больниц, организовывая необходимую помощь на дому или в хосписе. Цель фонда - сделать так, чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь вместе со своими детьми и чтобы в конце жизни ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один.

https://ria.ru/20250413/gosduma-2010954872.html

https://ria.ru/20250403/gosduma-2009001438.html

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общество, дом с маяком