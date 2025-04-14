https://ria.ru/20250414/npz-2011084816.html

Украинский агент, завербованный в Молдавии, дал признательные показания

Украинский агент, завербованный в Молдавии, дал признательные показания - РИА Новости, 14.04.2025

Украинский агент, завербованный в Молдавии, дал признательные показания

Задержанный ФСБ России в Самарской области завербованный в Молдавии спецслужбами Украины по фамилии Окрушко рассказал, как взорвал трансформаторную подстанцию... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:19:00+03:00

2025-04-14T09:19:00+03:00

2025-04-14T09:40:00+03:00

молдавия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ России в Самарской области завербованный в Молдавии спецслужбами Украины по фамилии Окрушко рассказал, как взорвал трансформаторную подстанцию на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, и как из Киева ему "намекали" на возможность получить 30 тысяч долларов за это злодеяние.По данным ФСБ, в сентябре 2022 года Окрушко, уклонявшийся от призыва по частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, был завербован в Кишиневе Киевом и привлечен к сотрудничеству "на основе материальной заинтересованности и получения украинского гражданства".Окрушко рассказал, как осенью 2022 года в Кишиневе его завербовал сотрудник украинских спецслужб, и как тот обещал "помочь"."Мне было предложено поехать в Россию, устроиться на серьезный объект, нефтеперерабатывающее предприятие, так как я электрик. Вести наблюдение, собирать информацию", - добавил Окрушко. По его словам, он по объявлению в интернете устроился на Куйбышевский НПЗ в Самаре, где требовался электромонтер.Он рассказал, что забрал предназначенную для него взрывчатку и "в течение недели - десяти дней заносил на завод". "В итоге заложил, где тот (украинский куратор - ред.) указал. После закладки взрыв произошел. Не по таймеру, а практически сразу", - добавил Окрушко."Мне сказали (в украинских спецслужбах - ред.), что за такое ребята получают по 30 тысяч долларов. Я это понял как намек", - сказал он.По словам задержанного, он после взрыва пытался уехать в Турцию.

https://ria.ru/20250328/terakt-2007873351.html

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молдавия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), куйбышевский нпз, в мире