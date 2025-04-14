https://ria.ru/20250414/novak-2011136950.html

Энергетическая стратегия предполагает рост доли атомной энергетики в России

Энергетическая стратегия предполагает рост доли атомной энергетики в России - РИА Новости, 14.04.2025

Энергетическая стратегия предполагает рост доли атомной энергетики в России

Энергетическая стратегия до 2050 года предполагает рост доли атомной энергетики в России до 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:01:00+03:00

2025-04-14T13:01:00+03:00

2025-04-14T13:01:00+03:00

экономика

россия

азия

александр новак

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия до 2050 года предполагает рост доли атомной энергетики в России до 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Предусматривается рост доли атомной энергетики до 25% в структуре генерации, рост мощности возобновляемых источников энергии и внедрение современных экологических стандартов в отраслях энергетики. Также стимулирование энергосбережения во всех отраслях экономики", - сказал Новак, комментируя на совещании правительства РФ Энергостратегию до 2050 года. Также планируется, что Россия продолжит наращивать технологическое лидерство, усиливать позиции в атомной энергетике, в водородных технологиях, системах накопления энергии, в том числе в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии", добавил вице-премьер. Будут развиваться также цифровые технологии, анализ больших данных, цифровые двойники, искусственный интеллект. "Это повысит эффективность, гибкость энергетической инфраструктуры и откроет новые рынки для российского ТЭК", - отметил он. "Наряду с поставками нефти, газа и угля, продолжим наращивать экспорт сжиженного природного газа, атомных технологий, также стратегия предусматривает диверсификацию поставок ресурсов, развитие новых логистических маршрутов, в том числе Северного морского пути, развитие партнерств с Азией, Глобальным Югом в целом", - добавил Новак.

https://ria.ru/20250414/energostrategiya-2011094274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, азия, александр новак