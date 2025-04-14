https://ria.ru/20250414/nikiforov-2011162242.html

На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS

На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS - РИА Новости, 14.04.2025

На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров вынужден оправдываться за названную телеканалом СBS цифру в 100 тысяч погибших в ВСУ. РИА Новости, 14.04.2025

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров вынужден оправдываться за названную телеканалом СBS цифру в 100 тысяч погибших в ВСУ. "Зеленский таких цифр не озвучивал", - приводит украинское издание "Лига.net" слова Никифорова. Он также добавил, что Зеленский сказал лишь, что народ Украины "платит самую высокую цену". Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее упоминавшихся Зеленским данных о 45 тысячах потерь. В то же время российское Минобороны сообщает о значительно больших потерях украинских военных - по его версии, эти потери только в 2024 году превышают 560 тысяч человек. После выхода интервью с Зеленским президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на телеканале CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011146516.html

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