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На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS - РИА Новости, 14.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 14.04.2025 (обновлено: 16:10 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/nikiforov-2011162242.html
На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS
На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS - РИА Новости, 14.04.2025
На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров вынужден оправдываться за названную телеканалом СBS цифру в 100 тысяч погибших в ВСУ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:53:00+03:00
2025-04-14T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров вынужден оправдываться за названную телеканалом СBS цифру в 100 тысяч погибших в ВСУ. "Зеленский таких цифр не озвучивал", - приводит украинское издание "Лига.net" слова Никифорова. Он также добавил, что Зеленский сказал лишь, что народ Украины "платит самую высокую цену". Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее упоминавшихся Зеленским данных о 45 тысячах потерь. В то же время российское Минобороны сообщает о значительно больших потерях украинских военных - по его версии, эти потери только в 2024 году превышают 560 тысяч человек. После выхода интервью с Зеленским президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на телеканале CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011146516.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, камала харрис
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Камала Харрис
На Украине попытались оправдаться за цифры потерь ВСУ, названные CBS

Никифоров заявил, что CBS исказили слова Зеленского о погибших военных ВСУ

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров вынужден оправдываться за названную телеканалом СBS цифру в 100 тысяч погибших в ВСУ.
"Зеленский таких цифр не озвучивал", - приводит украинское издание "Лига.net" слова Никифорова. Он также добавил, что Зеленский сказал лишь, что народ Украины "платит самую высокую цену".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа
Вчера, 13:57
Ранее в понедельник программа 60 Minutes телеканала CBS выпустила интервью с Зеленским, где закадровым голосом говорится о том, что за время российской военной операции против Киева погибли до 100 тысяч украинских военных. Это вызвало резонанс в украинских СМИ, особенно на фоне ранее упоминавшихся Зеленским данных о 45 тысячах потерь. В то же время российское Минобороны сообщает о значительно больших потерях украинских военных - по его версии, эти потери только в 2024 году превышают 560 тысяч человек.
После выхода интервью с Зеленским президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes на телеканале CBS и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале - в 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис было выпущено в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную версию. По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Зеленский выступил с новым выпадом в адрес США
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныКамала Харрис
 
 
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