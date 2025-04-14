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Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн - РИА Новости, 14.04.2025
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10:46 14.04.2025 (обновлено: 12:05 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/nefti-2011096485.html
Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн
Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн - РИА Новости, 14.04.2025
Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн
Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:46:00+03:00
2025-04-14T12:05:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного документа."Как минимум до 2035 года ожидаются рост спроса на нефть на фоне роста автомобилизации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки и дальнейшая стабилизация или снижение спроса на фоне изменения автопарка в развивающихся странах. При этом конкуренция на мировом нефтяном рынке будет возрастать", - говорится в утвержденной кабмином РФ стратегии.Отмечается, что ключевыми факторами динамики спроса будут увеличение транспортных перевозок и изменение структуры автопарка в сторону электротранспорта и повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания. При этом значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, следует из опубликованной Энергостратегии РФ."Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн. тонн в 2023 году до 540 млн. тонн в 2030, 2036 и 2050 годах", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства энергостратегии РФ до 2050 года."С учетом удовлетворения спроса на внутреннем рынке объемы переработки нефти в России на горизонте до 2050 года будут зависеть от возможности эффективной реализации экспортного потенциала. В целевом сценарии ожидается сохранение объемов переработки на уровне не менее 283 миллионов тонн в год", - сказано в документе. В 2023 году переработка составляла 275 миллионов тонн, что означает рост показателя на 2,9%.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006092488.html
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экономика, россия
Экономика, Россия
Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн

Энергостратегия предусматривает экспорт нефти к 2050 году в 235 миллионов тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного документа.
"Как минимум до 2035 года ожидаются рост спроса на нефть на фоне роста автомобилизации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки и дальнейшая стабилизация или снижение спроса на фоне изменения автопарка в развивающихся странах. При этом конкуренция на мировом нефтяном рынке будет возрастать", - говорится в утвержденной кабмином РФ стратегии.
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Отмечается, что ключевыми факторами динамики спроса будут увеличение транспортных перевозок и изменение структуры автопарка в сторону электротранспорта и повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания. При этом значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.
Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, следует из опубликованной Энергостратегии РФ.
"Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн. тонн в 2023 году до 540 млн. тонн в 2030, 2036 и 2050 годах", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.
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Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства энергостратегии РФ до 2050 года.
"С учетом удовлетворения спроса на внутреннем рынке объемы переработки нефти в России на горизонте до 2050 года будут зависеть от возможности эффективной реализации экспортного потенциала. В целевом сценарии ожидается сохранение объемов переработки на уровне не менее 283 миллионов тонн в год", - сказано в документе. В 2023 году переработка составляла 275 миллионов тонн, что означает рост показателя на 2,9%.
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