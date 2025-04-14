https://ria.ru/20250414/nefti-2011096485.html

Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн

Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн - РИА Новости, 14.04.2025

Экспорт нефти из России к 2050 году ожидают в объеме 235 миллионов тонн

Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:46:00+03:00

2025-04-14T10:46:00+03:00

2025-04-14T12:05:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Энергетическая стратегия России на период до 2050 года предполагает, что мировой спрос на нефть будет расти минимум до 2035 года, следует из опубликованного документа."Как минимум до 2035 года ожидаются рост спроса на нефть на фоне роста автомобилизации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки и дальнейшая стабилизация или снижение спроса на фоне изменения автопарка в развивающихся странах. При этом конкуренция на мировом нефтяном рынке будет возрастать", - говорится в утвержденной кабмином РФ стратегии.Отмечается, что ключевыми факторами динамики спроса будут увеличение транспортных перевозок и изменение структуры автопарка в сторону электротранспорта и повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания. При этом значительный прирост спроса будет наблюдаться в нефтехимии.Добыча нефти в России к 2050 году в целевом сценарии составит 540 миллионов тонн с 531 миллиона тонн в 2023 году, а экспорт нефти из России составит 235 миллионов тонн, следует из опубликованной Энергостратегии РФ."Показателями решения поставленных задач являются рост объема добычи нефти и газового конденсата с 531 млн. тонн в 2023 году до 540 млн. тонн в 2030, 2036 и 2050 годах", - говорится в утвержденной кабмином РФ Энергостратегии.Нефтепереработка в России к 2050 году составит 283 миллиона тонн, увеличившись на 3% по сравнению с 2023 годом, следует из опубликованной на сайте правительства энергостратегии РФ до 2050 года."С учетом удовлетворения спроса на внутреннем рынке объемы переработки нефти в России на горизонте до 2050 года будут зависеть от возможности эффективной реализации экспортного потенциала. В целевом сценарии ожидается сохранение объемов переработки на уровне не менее 283 миллионов тонн в год", - сказано в документе. В 2023 году переработка составляла 275 миллионов тонн, что означает рост показателя на 2,9%.

https://ria.ru/20250320/ssha-2006092488.html

https://ria.ru/20250410/neft-2010471560.html

https://ria.ru/20250131/tramp-1996376851.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия