Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 14.04.2025 (обновлено: 17:04 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/neftegaz-2011192280.html
Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"
Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 14.04.2025
Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"
В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 24-я международная выставка "Нефтегаз-2025", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:58:00+03:00
2025-04-14T17:04:00+03:00
нефть
экспоцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011191666_0:235:3071:1962_1920x0_80_0_0_76e305e495eddad2a02ef6e8383fae3b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 24-я международная выставка "Нефтегаз-2025", передает корреспондент РИА Новости. "Нефтегаз-2025" - одна из крупнейших в России профессиональных выставок оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, в которой принимают участие компании из Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, КНР, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Турции, Узбекистана и Франции. Также региональные экспозиции организовали Калужская, Нижегородская и Новгородская области, Удмуртия и Краснодарский край. "Выставка в этом году носит евразийское измерение и, несмотря на все санкции, ее масштаб только растет. Например, деловая программа включает огромное количество мероприятий. Самое ценное, что активно участвуют свыше 1 тысячи предприятий из многих стран мира как с запада, так и с востока. Хотелось бы отметить существенный рост предприятий из Ирана, Индии и других стран. Очень достойно представлены в этом году и наши российские регионы. Традиционно Торгово-промышленная палата патронирует выставку, а также активным образом участвует в ней. Хотелось бы пожелать больших успехов в ее проведении", - сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. Особое внимание на выставке будет уделено деловой программе. На площадке "Нефтегаз.LIVE" при поддержке отраслевых ассоциаций и союзов запланированы более 30 мероприятий и свыше 100 докладов от ведущих экспертов отрасли. Как отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев, на открытии выставки прозвучали очень важные посылы, было показано как отрасль адаптировалась к антироссийским санкциям, а также как добилась технологического прорыва. "На площадке в 60 тысяч квадратных метров собралось более 1 тысячи экспонентов, присутствуют 12 стран, а также будет представлено свыше 30 мероприятий деловой программы", - подчеркнул Фатеев. Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич добавил, что деловая программа будет очень насыщенной и затронет большое количество всех вопросов, охватывающих не только наиболее чувствительные ситуации в топливно-энергетическом комплексе, но и в целом вопросы экономического развития. На "Нефтегаз-2025" широко представлены решения в области контрольно-измерительных приборов и автоматики, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также газомоторная техника и разработки инжиниринговых компаний. "К главным технологическим вызовам я отношу все, что касается СПГ (сжиженный природный газ – ред.) и эффективности бурения. Самые глобальные вызовы у нас в технологическом плане здесь. Проблем хватает, но в то же время и успехов хватает. Мы за 15 лет сделали колоссальные успехи", - отметил председатель совета Общероссийской общественной организации "Союз нефтегазопромышленников России" Юрий Шафраник. Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль добавил, что вслед за этой выставкой будут такие же мероприятия в Уфе, Казани и Тюмени, а также в ряде других городов. Потому что в нынешних условиях подобные выставки дают возможность обменяться мнениями. "Чтобы оставаться лидерами на мировом энергетическом рынке прежде всего нужно иметь устойчивую, развивающуюся базу", - заключила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова. Также параллельно с выставкой пройдет Евразийский нефтегазовый форум, который дополнит программу стратегическим взглядом на развитие топливо-энергетического комплекса России в условиях новых реалий. Он продлится с 15 по 17 апреля. Организатор выставки "Нефтегаз-2025" – АО "Экспоцентр" при поддержке министерства энергетики РФ и министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
https://ria.ru/20250326/fateev-2007377144.html
https://sn.ria.ru/20250318/neft-2005480399.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011191666_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6bc6e2751d7a379c37a575b80760f263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нефть, экспоцентр
Нефть, Экспоцентр
Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой "Экспоцентра"Выставка "Нефтегаз-2025" в столичном "Экспоцентре"
Выставка Нефтегаз-2025 в столичном Экспоцентре - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Экспоцентра"
Выставка "Нефтегаз-2025" в столичном "Экспоцентре"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 24-я международная выставка "Нефтегаз-2025", передает корреспондент РИА Новости.
"Нефтегаз-2025" - одна из крупнейших в России профессиональных выставок оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, в которой принимают участие компании из Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, КНР, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Турции, Узбекистана и Франции. Также региональные экспозиции организовали Калужская, Нижегородская и Новгородская области, Удмуртия и Краснодарский край.
Господдержка выставочной отрасли должна быть системной - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Фатеев: господдержка выставочной отрасли должна быть системной
26 марта, 11:30
"Выставка в этом году носит евразийское измерение и, несмотря на все санкции, ее масштаб только растет. Например, деловая программа включает огромное количество мероприятий. Самое ценное, что активно участвуют свыше 1 тысячи предприятий из многих стран мира как с запада, так и с востока. Хотелось бы отметить существенный рост предприятий из Ирана, Индии и других стран. Очень достойно представлены в этом году и наши российские регионы. Традиционно Торгово-промышленная палата патронирует выставку, а также активным образом участвует в ней. Хотелось бы пожелать больших успехов в ее проведении", - сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин.
Особое внимание на выставке будет уделено деловой программе. На площадке "Нефтегаз.LIVE" при поддержке отраслевых ассоциаций и союзов запланированы более 30 мероприятий и свыше 100 докладов от ведущих экспертов отрасли.
Как отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев, на открытии выставки прозвучали очень важные посылы, было показано как отрасль адаптировалась к антироссийским санкциям, а также как добилась технологического прорыва.
"На площадке в 60 тысяч квадратных метров собралось более 1 тысячи экспонентов, присутствуют 12 стран, а также будет представлено свыше 30 мероприятий деловой программы", - подчеркнул Фатеев.
Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич добавил, что деловая программа будет очень насыщенной и затронет большое количество всех вопросов, охватывающих не только наиболее чувствительные ситуации в топливно-энергетическом комплексе, но и в целом вопросы экономического развития.
На "Нефтегаз-2025" широко представлены решения в области контрольно-измерительных приборов и автоматики, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также газомоторная техника и разработки инжиниринговых компаний.
"К главным технологическим вызовам я отношу все, что касается СПГ (сжиженный природный газ – ред.) и эффективности бурения. Самые глобальные вызовы у нас в технологическом плане здесь. Проблем хватает, но в то же время и успехов хватает. Мы за 15 лет сделали колоссальные успехи", - отметил председатель совета Общероссийской общественной организации "Союз нефтегазопромышленников России" Юрий Шафраник.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль добавил, что вслед за этой выставкой будут такие же мероприятия в Уфе, Казани и Тюмени, а также в ряде других городов. Потому что в нынешних условиях подобные выставки дают возможность обменяться мнениями.
"Чтобы оставаться лидерами на мировом энергетическом рынке прежде всего нужно иметь устойчивую, развивающуюся базу", - заключила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова.
Также параллельно с выставкой пройдет Евразийский нефтегазовый форум, который дополнит программу стратегическим взглядом на развитие топливо-энергетического комплекса России в условиях новых реалий. Он продлится с 15 по 17 апреля.
Организатор выставки "Нефтегаз-2025" – АО "Экспоцентр" при поддержке министерства энергетики РФ и министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Александр Дьяконов - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
"Фонтанов больше не будет". Как добывать трудноизвлекаемые запасы нефти
18 марта, 09:00
 
НефтьЭкспоцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала