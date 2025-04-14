https://ria.ru/20250414/neftegaz-2011192280.html

Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре" - РИА Новости, 14.04.2025

Выставка "Нефтегаз-2025" открылась в столичном "Экспоцентре"

В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 24-я международная выставка "Нефтегаз-2025", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:58:00+03:00

2025-04-14T16:58:00+03:00

2025-04-14T17:04:00+03:00

нефть

экспоцентр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в понедельник открылась 24-я международная выставка "Нефтегаз-2025", передает корреспондент РИА Новости. "Нефтегаз-2025" - одна из крупнейших в России профессиональных выставок оборудования и технологий для нефтегазового комплекса, в которой принимают участие компании из Германии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, КНР, Республики Беларусь, Республики Корея, России, Турции, Узбекистана и Франции. Также региональные экспозиции организовали Калужская, Нижегородская и Новгородская области, Удмуртия и Краснодарский край. "Выставка в этом году носит евразийское измерение и, несмотря на все санкции, ее масштаб только растет. Например, деловая программа включает огромное количество мероприятий. Самое ценное, что активно участвуют свыше 1 тысячи предприятий из многих стран мира как с запада, так и с востока. Хотелось бы отметить существенный рост предприятий из Ирана, Индии и других стран. Очень достойно представлены в этом году и наши российские регионы. Традиционно Торгово-промышленная палата патронирует выставку, а также активным образом участвует в ней. Хотелось бы пожелать больших успехов в ее проведении", - сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин. Особое внимание на выставке будет уделено деловой программе. На площадке "Нефтегаз.LIVE" при поддержке отраслевых ассоциаций и союзов запланированы более 30 мероприятий и свыше 100 докладов от ведущих экспертов отрасли. Как отметил генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев, на открытии выставки прозвучали очень важные посылы, было показано как отрасль адаптировалась к антироссийским санкциям, а также как добилась технологического прорыва. "На площадке в 60 тысяч квадратных метров собралось более 1 тысячи экспонентов, присутствуют 12 стран, а также будет представлено свыше 30 мероприятий деловой программы", - подчеркнул Фатеев. Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич добавил, что деловая программа будет очень насыщенной и затронет большое количество всех вопросов, охватывающих не только наиболее чувствительные ситуации в топливно-энергетическом комплексе, но и в целом вопросы экономического развития. На "Нефтегаз-2025" широко представлены решения в области контрольно-измерительных приборов и автоматики, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также газомоторная техника и разработки инжиниринговых компаний. "К главным технологическим вызовам я отношу все, что касается СПГ (сжиженный природный газ – ред.) и эффективности бурения. Самые глобальные вызовы у нас в технологическом плане здесь. Проблем хватает, но в то же время и успехов хватает. Мы за 15 лет сделали колоссальные успехи", - отметил председатель совета Общероссийской общественной организации "Союз нефтегазопромышленников России" Юрий Шафраник. Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль добавил, что вслед за этой выставкой будут такие же мероприятия в Уфе, Казани и Тюмени, а также в ряде других городов. Потому что в нынешних условиях подобные выставки дают возможность обменяться мнениями. "Чтобы оставаться лидерами на мировом энергетическом рынке прежде всего нужно иметь устойчивую, развивающуюся базу", - заключила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова. Также параллельно с выставкой пройдет Евразийский нефтегазовый форум, который дополнит программу стратегическим взглядом на развитие топливо-энергетического комплекса России в условиях новых реалий. Он продлится с 15 по 17 апреля. Организатор выставки "Нефтегаз-2025" – АО "Экспоцентр" при поддержке министерства энергетики РФ и министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

https://ria.ru/20250326/fateev-2007377144.html

https://sn.ria.ru/20250318/neft-2005480399.html

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нефть, экспоцентр