https://ria.ru/20250414/neft-2011079299.html
Мировые цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть снизились - РИА Новости, 14.04.2025
Мировые цены на нефть снизились
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, пока инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T08:29:00+03:00
2025-04-14T08:29:00+03:00
2025-04-14T11:01:00+03:00
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сша
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brent
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться, пока инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства, свидетельствуют данные торгов. Так, к 8:18 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 0,22 процента — до 64,62 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI при этом теряли 0,2 процента, торгуясь на уровне 61,38 доллара. На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран — экспортеров нефти и Международного энергетического агентства, из которых можно будет получить дополнительные сведения о нынешнем состоянии рынка. На прошлой неделе управление энергетической информации Минэнерго США заявило в ежемесячном краткосрочном прогнозе, что ожидает в этом году сохранения ОПЕК+ средней добычи близко к уровню прошлого года, несмотря на решение альянса ускорить выход из добровольных ограничений. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, сша, россия, саудовская аравия, опек, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), цены на нефть
Экономика, США, Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК, Международное энергетическое агентство, Brent, WTI (нефть), Цены на нефть
Мировые цены на нефть снизились
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 64,62 доллара