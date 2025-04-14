https://ria.ru/20250414/neft-2011079299.html

Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть снизились - РИА Новости, 14.04.2025

Мировые цены на нефть снизились

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, пока инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T08:29:00+03:00

2025-04-14T08:29:00+03:00

2025-04-14T11:01:00+03:00

экономика

сша

россия

саудовская аравия

опек

международное энергетическое агентство

brent

wti (нефть)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться, пока инвесторы ждут публикаций докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства, свидетельствуют данные торгов. Так, к 8:18 мск июньские фьючерсы на марку Brent дешевели на 0,22 процента — до 64,62 доллара за баррель. Майские фьючерсы на WTI при этом теряли 0,2 процента, торгуясь на уровне 61,38 доллара. На этой неделе рынок будет следить за выходом докладов Организации стран — экспортеров нефти и Международного энергетического агентства, из которых можно будет получить дополнительные сведения о нынешнем состоянии рынка. На прошлой неделе управление энергетической информации Минэнерго США заявило в ежемесячном краткосрочном прогнозе, что ожидает в этом году сохранения ОПЕК+ средней добычи близко к уровню прошлого года, несмотря на решение альянса ускорить выход из добровольных ограничений. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились ускорить наращивание добычи: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, хотя раньше такой рост планировался за три месяца.

https://ria.ru/20250407/kreml-2009787982.html

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саудовская аравия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, россия, саудовская аравия, опек, международное энергетическое агентство, brent, wti (нефть), цены на нефть