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Советник Трампа Наварро отверг наличие конфликта между ним и Маском - РИА Новости, 14.04.2025
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13:34 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/navarro-2011144107.html
Советник Трампа Наварро отверг наличие конфликта между ним и Маском
Советник Трампа Наварро отверг наличие конфликта между ним и Маском - РИА Новости, 14.04.2025
Советник Трампа Наварро отверг наличие конфликта между ним и Маском
Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил телеканалу NBC об отсутствии напряженности с главой департамента государственной... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:34:00+03:00
2025-04-14T13:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил телеканалу NBC об отсутствии напряженности с главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском после того, как миллиардер ранее назвал его "идиотом". "(У меня - ред.) с Илоном всё хорошо", - заявил Наварро. Комментируя недавнее оскорбление со стороны Маска, чиновник добавил, что его "называли и хуже". Наварро также похвалил работу Маска и DOGE, сказав, что деятельность департамента по борьбе с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями представляет собой "огромный вклад в Америку". Ранее глава DOGE назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Позднее Маск опубликовал в соцсети Х еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).
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в мире, технологии, сша, илон маск, tesla motors, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Технологии, США, Илон Маск, Tesla motors, Введение Трампом пошлин на импорт
Советник Трампа Наварро отверг наличие конфликта между ним и Маском

Наварро не обиделся на Маска за недавнее оскорбление

© AP Photo / Evan VucciПитер Наварро
Питер Наварро - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Питер Наварро. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Советник президента США по торговле и производству Питер Наварро заявил телеканалу NBC об отсутствии напряженности с главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском после того, как миллиардер ранее назвал его "идиотом".
"(У меня - ред.) с Илоном всё хорошо", - заявил Наварро.
Комментируя недавнее оскорбление со стороны Маска, чиновник добавил, что его "называли и хуже".
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Наварро также похвалил работу Маска и DOGE, сказав, что деятельность департамента по борьбе с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями представляет собой "огромный вклад в Америку".
Ранее глава DOGE назвал советника президента США по торговле и производству Питера Наварро идиотом в ответ на его заявление о том, что компания Маска Tesla закупает значительную часть комплектующих для электромобилей за границей. Позднее Маск опубликовал в соцсети Х еще один пост, где оскорбительно назвал Наварро "Питером Ретаррдо" (от английского retarded - умственно отсталый).
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В миреТехнологииСШАИлон МаскTesla motorsВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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