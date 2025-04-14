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В Подмосковье будут судить наркодельцев, устроивших лабораторию в бане - РИА Новости, 14.04.2025
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16:53 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/narkotiki-2011191035.html
В Подмосковье будут судить наркодельцев, устроивших лабораторию в бане
В Подмосковье будут судить наркодельцев, устроивших лабораторию в бане - РИА Новости, 14.04.2025
В Подмосковье будут судить наркодельцев, устроивших лабораторию в бане
Житель Иркутской области и двое иностранцев предстанут в Подмосковье перед судом по делу об обороте более 263 килограммов мефедрона и около 800 килограммов... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:53:00+03:00
2025-04-14T16:53:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
иркутская область
московский областной суд
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Житель Иркутской области и двое иностранцев предстанут в Подмосковье перед судом по делу об обороте более 263 килограммов мефедрона и около 800 килограммов прекурсоров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. "Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области и двух граждан одного из зарубежных государств. Они обвиняются по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконное приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)... Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые оборудовали лабораторию в гараже и бане в Наро-Фоминском городском округе, где изготовили и хранили мефедрон в сухом и жидком состоянии. Более 38 килограммов наркотика они расфасовали по пакетам для сбыта, которые перевезли в арендованную квартиру в Одинцовском городском округе. Как рассказали в прокуратуре, для сбыта другие участники группировки также хранили наркотики в нежилом помещении в городском округе Шаховская. Для транспортировки прекурсоров, химических реактивов, лабораторного оборудования подельники использовали автомобили "УАЗ" и Citroën. "Преступная деятельность мужчин была пресечена в январе 2023 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 263 килограммов синтетических наркотиков и свыше 800 килограммов их прекурсоров", - добавляется в сообщении. В настоящее время наложен арест на два автомобиля и земельные участки в Наро-Фоминском городском округе и городском округе Шаховская с расположенными на них строениями. Подчеркивается, что двое обвиняемых полностью признали свою вину. Против других обвиняемых дело выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.
https://ria.ru/20250411/ufa-2010639617.html
https://ria.ru/20250410/prigovor-2010502984.html
https://ria.ru/20250407/narkotiki-2009825201.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, иркутская область, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Иркутская область, Московский областной суд
В Подмосковье будут судить наркодельцев, устроивших лабораторию в бане

В Подмосковье осудят трех наркодельцев, устроивших лабораторию в бане и гараже

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Житель Иркутской области и двое иностранцев предстанут в Подмосковье перед судом по делу об обороте более 263 килограммов мефедрона и около 800 килограммов прекурсоров, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области и двух граждан одного из зарубежных государств. Они обвиняются по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), части 2 статьи 228.3 УК РФ (незаконное приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)... Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, обвиняемые оборудовали лабораторию в гараже и бане в Наро-Фоминском городском округе, где изготовили и хранили мефедрон в сухом и жидком состоянии. Более 38 килограммов наркотика они расфасовали по пакетам для сбыта, которые перевезли в арендованную квартиру в Одинцовском городском округе. Как рассказали в прокуратуре, для сбыта другие участники группировки также хранили наркотики в нежилом помещении в городском округе Шаховская. Для транспортировки прекурсоров, химических реактивов, лабораторного оборудования подельники использовали автомобили "УАЗ" и Citroën.
"Преступная деятельность мужчин была пресечена в январе 2023 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 263 килограммов синтетических наркотиков и свыше 800 килограммов их прекурсоров", - добавляется в сообщении.
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Подчеркивается, что двое обвиняемых полностью признали свою вину. Против других обвиняемых дело выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.
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