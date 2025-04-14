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МВФ предупредил о рисках из-за торговой напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 14.04.2025
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13:05 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/mvf-2011137908.html
МВФ предупредил о рисках из-за торговой напряженности между США и Китаем
МВФ предупредил о рисках из-за торговой напряженности между США и Китаем - РИА Новости, 14.04.2025
МВФ предупредил о рисках из-за торговой напряженности между США и Китаем
Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:05:00+03:00
2025-04-14T13:05:00+03:00
экономика
китай
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
мвф
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде. "Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации. Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний. "Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010460764.html
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
китай
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экономика, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, мвф, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, МВФ, Введение Трампом пошлин на импорт
МВФ предупредил о рисках из-за торговой напряженности между США и Китаем

МВФ: напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezГосударственные флаги США и Китая
Государственные флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Государственные флаги США и Китая . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Торговая напряженность между США и Китаем ведет к усилению рисков непредвиденных последствий, заявили в Международном валютном фонде.
"Торговая напряженность между Китаем и США, по всей видимости, усилила риски непредвиденных последствий", - говорится в опубликованном в понедельник докладе организации.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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10 апреля, 13:30
Как подчеркнули в организации, вводимые Вашингтоном и Пекином пошлины также оказывают значительное воздействие на стоимость акций китайских и американских компаний.
"Рост геополитических рисков, который проявляется в фактических или потенциальных ограничениях трансграничной торговли и финансовых операций или военных конфликтах, может спровоцировать перераспределение потоков капитала и вызвать резкую коррекцию цен на активы", - отметили в МВФ.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
США и Китай рикошетом бьют по России
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаКитайСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМВФВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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