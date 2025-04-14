https://ria.ru/20250414/mvf-2011137484.html
В МВФ заявили о росте геополитических рисков
В МВФ заявили о росте геополитических рисков - РИА Новости, 14.04.2025
В МВФ заявили о росте геополитических рисков
Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T13:03:00+03:00
2025-04-14T13:03:00+03:00
2025-04-14T13:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к нарушению международных отношений и экономической стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы", - отмечается в опубликованном в понедельник докладе организации. В МВФ подчеркнули, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.
https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, в мире
В МВФ заявили о росте геополитических рисков
МВФ: глобальные геополитические риски значительно возросли
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к нарушению международных отношений и экономической стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы", - отмечается в опубликованном в понедельник докладе организации.
В МВФ
подчеркнули, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.