https://ria.ru/20250414/mvf-2011137484.html

В МВФ заявили о росте геополитических рисков

В МВФ заявили о росте геополитических рисков - РИА Новости, 14.04.2025

В МВФ заявили о росте геополитических рисков

Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:03:00+03:00

2025-04-14T13:03:00+03:00

2025-04-14T13:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Значительно возросли глобальные геополитические риски, которые могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности, ведя к нарушению международных отношений и экономической стабильности, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Геополитические риски, охватывающие потенциально неблагоприятные события, такие как войны, террористические акты и межгосударственная напряженность, которые могут нарушить международные отношения и экономическую стабильность, значительно возросли в последние годы", - отмечается в опубликованном в понедельник докладе организации. В МВФ подчеркнули, что показатель, объединяющий различные индикаторы оценки общего геополитического риска и фрагментации, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий.

https://ria.ru/20250413/ekonomika-2010910643.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мвф, в мире