https://ria.ru/20250414/murashko-2011112740.html

Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве

Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве - РИА Новости, 14.04.2025

Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве

Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:32:00+03:00

2025-04-14T11:32:00+03:00

2025-04-14T12:35:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

москва

михаил мурашко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003793182_0:119:3020:1818_1920x0_80_0_0_762c62c27fb90fab57e846ec51672816.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии XXXI Российского национального конгресса "Человек и лекарство" в Москве, его слова приводит пресс-служба ведомства. "Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни", — сказал он.Министр напомнил, что таким пациентам нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.Мурашко выступил на мероприятии с докладом, его текст опубликовала пресс-служба Минздрава.

https://ria.ru/20250313/murashko-2004726449.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко