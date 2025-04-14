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Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве - РИА Новости, 14.04.2025
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11:32 14.04.2025 (обновлено: 12:35 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/murashko-2011112740.html
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве - РИА Новости, 14.04.2025
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве
Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:32:00+03:00
2025-04-14T12:35:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии XXXI Российского национального конгресса "Человек и лекарство" в Москве, его слова приводит пресс-служба ведомства. &quot;Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни&quot;, — сказал он.Министр напомнил, что таким пациентам нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.Мурашко выступил на мероприятии с докладом, его текст опубликовала пресс-служба Минздрава.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве

Мурашко назвал бодипозитив токсичной идеологией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии XXXI Российского национального конгресса "Человек и лекарство" в Москве, его слова приводит пресс-служба ведомства.
«

"Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни", — сказал он.

Министр напомнил, что таким пациентам нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.
Мурашко выступил на мероприятии с докладом, его текст опубликовала пресс-служба Минздрава.
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