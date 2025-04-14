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Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве - РИА Новости, 14.04.2025
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве
Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:32:00+03:00
2025-04-14T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Идеология токсичного бодипозитива вредна для людей, она отнимает у них годы здоровой жизни, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии XXXI Российского национального конгресса "Человек и лекарство" в Москве, его слова приводит пресс-служба ведомства. "Идеология токсичного бодипозитива, который отрицает или предпочитает не замечать связь между ожирением и здоровьем, вредна, прежде всего для самих граждан, так как отнимает у них годы здоровой жизни", — сказал он.Министр напомнил, что таким пациентам нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу.Мурашко выступил на мероприятии с докладом, его текст опубликовала пресс-служба Минздрава.
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общество, здоровье - общество, россия, москва, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Москва, Михаил Мурашко
Мурашко высказался о токсичном бодипозитиве
Мурашко назвал бодипозитив токсичной идеологией