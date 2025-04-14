https://ria.ru/20250414/msp-2011219561.html

Количество занятых в МСП на Кубани выросло почти до 1,3 миллиона человек

Количество занятых в МСП на Кубани выросло почти до 1,3 миллиона человек - РИА Новости, 14.04.2025

Количество занятых в МСП на Кубани выросло почти до 1,3 миллиона человек

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) достигла почти 1,3 миллиона человек на Кубани, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:52:00+03:00

2025-04-14T18:52:00+03:00

2025-04-14T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) достигла почти 1,3 миллиона человек на Кубани, сообщает пресс-служба правительства Краснодарского края. "Сегодня практически каждый пятый житель Кубани занят в сфере малого и среднего бизнеса. Это самозанятые, индивидуальные предприниматели и наемные работники сектора МСП – всего почти 1,3 миллиона человек. В 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства превысило 308 тысяч, что почти на 41,5 тысячи больше, чем 10 лет назад", – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что на Кубани созданы все необходимые условия для развития бизнеса. На данный момент доступны 210 мер поддержки, а также продолжается их совершенствование и актуализация. Малый и средний бизнес составляет основную часть – 87,4% от общего количества всех хозяйствующих субъектов региона. Сферу МСП на Кубани отличает высокая предпринимательская активность – 77,7%. Популярным форматом в регионе стала самозанятость – ее оформили более 606 тысяч человек. По данному направлению Кубань в 11,3 раза перевыполнила план в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , краснодарский край, вениамин кондратьев