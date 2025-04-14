https://ria.ru/20250414/moskva-2011254029.html
Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение
Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение - РИА Новости, 14.04.2025
Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение
Мещанский суд Москвы отправил на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, ранее обвиненного в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:57:00+03:00
2025-04-14T21:57:00+03:00
2025-04-14T22:02:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, ранее обвиненного в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде."Татеру избрана принудительная мера медицинского характера в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения", - рассказал собеседник агентства.Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе гособвинителя, опасавшегося разглашения сведений, составляющих медицинскую тайну.Мещанский суд столицы должен был рассмотреть это дело по существу, однако прокуратура направила в суд постановление о применении в отношении Татера принудительных мер медицинского характера. В ходе слушания выяснилось, что американец психически нездоров, в этой связи его сопровождали крепко сложенный медработник и представитель органа опеки.По данным следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.Изначально Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела. Спустя шесть месяцев его выпустили из СИЗО.В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.
https://ria.ru/20240815/arest-1966345272.html
https://ria.ru/20250227/spektor-2002026151.html
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москва, сша, россия
Суд в Москве отправил американца Татера на принудительное лечение
Американца Татера, напавшего на полицейского в Москве, отправили на лечение
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил на принудительное лечение гражданина США Джозефа Татера, ранее обвиненного в нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде.
"Татеру избрана принудительная мера медицинского характера в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения", - рассказал собеседник агентства.
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе гособвинителя, опасавшегося разглашения сведений, составляющих медицинскую тайну.
Мещанский суд столицы должен был рассмотреть это дело по существу, однако прокуратура направила в суд постановление о применении в отношении Татера принудительных мер медицинского характера. В ходе слушания выяснилось, что американец психически нездоров, в этой связи его сопровождали крепко сложенный медработник и представитель органа опеки.
По данным следствия, 12 августа 2024 года гражданин США
был доставлен в отдел полиции из-за хулиганства. Мужчина отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на сотрудника правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ
). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как рассказывали РИА Новости в правоохранительных органах, Татер устроил конфликт в гостинице Radisson, отказавшись предоставлять документы о том, где жил до этого момента. По словам собеседника агентства, в результате его забрали в отдел полиции, где он ударил полицейского. Позднее в суде стало известно, что в момент инцидента Татер находился в состоянии опьянения.
Изначально Мещанский суд Москвы
назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток. Как указано в тексте постановления, американец "выражал явное неуважение к обществу, выражался в адрес сотрудников отеля нецензурной бранью на иностранном языке, вел себя агрессивно и неуважительно к другим гостям отеля, размахивал руками, на замечания персонала отеля прекратить совершать правонарушение не реагировал". Вину Татер не признал, заявив суду, что нецензурной бранью не выражался и не проявлял агрессию. Вскоре Мещанский суд Москвы заключил американца под стражу уже в рамках уголовного дела. Спустя шесть месяцев его выпустили из СИЗО.
В ходе одного из заседаний Татер заявил, что приехал в Россию за политическим убежищем из-за преследования спецслужбами на родине. Он также отказался от помощи представителей посольства США, подчеркнув, что больше не считает себя гражданином этой страны.