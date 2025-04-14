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Московские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства - РИА Новости, 14.04.2025
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14:42 14.04.2025
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Московские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства
Московские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства - РИА Новости, 14.04.2025
Московские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства
Городские службы Москвы продолжают работы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:42:00+03:00
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства. Приводим в порядок все городские объекты. При промывке применяем современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - говорится в сообщении.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Московские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства

Городские службы Москвы продолжают работы в рамках месячника благоустройства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМасштабная мойка дорог в Москве
Масштабная мойка дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работы в рамках месячника благоустройства, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают работы в рамках месячника благоустройства. Приводим в порядок все городские объекты. При промывке применяем современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - говорится в сообщении.
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31 марта, 09:41
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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