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Оборудование для испытаний систем радиационного контроля создали в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:00 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/moskva-2011145880.html
Оборудование для испытаний систем радиационного контроля создали в Москве
Оборудование для испытаний систем радиационного контроля создали в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
Оборудование для испытаний систем радиационного контроля создали в Москве
Научно-производственное предприятие (НПП) "Доза" из Москвы создало универсальную конструкцию стендов и комплекс для испытаний систем радиационного контроля по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:00:00+03:00
2025-04-14T14:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.Научно-производственное предприятие (НПП) "Доза" из Москвы создало универсальную конструкцию стендов и комплекс для испытаний систем радиационного контроля по заказу госкорпорации "Росатом", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Разработанная оснастка – пример эффективного внедрения принципов бережливого производства. Она позволяет оптимизировать пространство, сократить время сборки и запуска оборудования, а также имитировать условия работы на реальных объектах. Компания регулярно наращивает объемы производства и выводит на рынок инновационные решения – в этом ей помогает город. По итогу 2024 года объем льгот, полученных предприятием благодаря статусу промышленного комплекса, составил около 125 миллионов рублей", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Специалисты этого предприятия создали и внедрили оснастку в рекордные сроки – всего за две недели. При этом основной производственный процесс не прерывался. Инженеры на базе своей конструкции проводят стендовые испытания системы радиационного контроля для модернизированных атомных плавучих энергоблоков. На очереди стендовые испытания, заказчиком которых выступает российская компания, специализирующаяся в сфере автоматизации управления кораблей и судов.Как рассказал гендиректор предприятия "Доза" Алексей Нурлыбаев, масштабы производства показывают динамичный рост, в связи с чем регулярно внедряются оперативные решения, которые направлены на повышение эффективности и оптимизацию технологических процессов."В условиях высокой интенсивности производства каждое принятое решение реализуется незамедлительно и без остановки производственного цикла", – подчеркнул Нурлыбаев.В настоящий момент товары этого предприятия служат не только на АЭС в России, но и на станциях в других странах. Также товар используют на атомных ледоколах, промышленных предприятиях, а еще в научно-исследовательских центрах и центрах ядерной медицины других стран.Развитая научно-производственная база и активная поддержка города позволяют предприятию выпускать новые изделия с применением передовых технологий и новейших научных открытий.
https://ria.ru/20250404/moskva-2009402463.html
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Оборудование для испытаний систем радиационного контроля создали в Москве

Оборудование для испытаний систем радиационного контроля разработали в столице

© Фото : пресс-служба ДИППИспытание систем радиационного контроля в Москве
Испытание систем радиационного контроля в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Испытание систем радиационного контроля в Москве
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости.Научно-производственное предприятие (НПП) "Доза" из Москвы создало универсальную конструкцию стендов и комплекс для испытаний систем радиационного контроля по заказу госкорпорации "Росатом", сообщил министр правительства столицы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Разработанная оснастка – пример эффективного внедрения принципов бережливого производства. Она позволяет оптимизировать пространство, сократить время сборки и запуска оборудования, а также имитировать условия работы на реальных объектах. Компания регулярно наращивает объемы производства и выводит на рынок инновационные решения – в этом ей помогает город. По итогу 2024 года объем льгот, полученных предприятием благодаря статусу промышленного комплекса, составил около 125 миллионов рублей", – сказал Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Специалисты этого предприятия создали и внедрили оснастку в рекордные сроки – всего за две недели. При этом основной производственный процесс не прерывался. Инженеры на базе своей конструкции проводят стендовые испытания системы радиационного контроля для модернизированных атомных плавучих энергоблоков. На очереди стендовые испытания, заказчиком которых выступает российская компания, специализирующаяся в сфере автоматизации управления кораблей и судов.
Как рассказал гендиректор предприятия "Доза" Алексей Нурлыбаев, масштабы производства показывают динамичный рост, в связи с чем регулярно внедряются оперативные решения, которые направлены на повышение эффективности и оптимизацию технологических процессов.
"В условиях высокой интенсивности производства каждое принятое решение реализуется незамедлительно и без остановки производственного цикла", – подчеркнул Нурлыбаев.
В настоящий момент товары этого предприятия служат не только на АЭС в России, но и на станциях в других странах. Также товар используют на атомных ледоколах, промышленных предприятиях, а еще в научно-исследовательских центрах и центрах ядерной медицины других стран.
Развитая научно-производственная база и активная поддержка города позволяют предприятию выпускать новые изделия с применением передовых технологий и новейших научных открытий.
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