https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011250736.html
Мошенники убедили москвичку инвестировать 5,2 миллиона рублей
Мошенники убедили москвичку инвестировать 5,2 миллиона рублей - РИА Новости, 14.04.2025
Мошенники убедили москвичку инвестировать 5,2 миллиона рублей
Мошенники с сайта знакомств, выдавая себя за трейдеров, убедили москвичку "инвестировать" 5,2 миллиона рублей, а когда женщина решила вывести деньги, ей начали... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:27:00+03:00
2025-04-14T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мошенники с сайта знакомств, выдавая себя за трейдеров, убедили москвичку "инвестировать" 5,2 миллиона рублей, а когда женщина решила вывести деньги, ей начали угрожать возбуждением уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, в воскресенье женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что в начале марта она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился брокером. После просмотра различных роликов на тему инвестиций в социальных сетях москвичка, будучи мастером маникюра, решила попробовать себя и в качестве брокера. "Больше месяца женщина следовала указаниям нового знакомого и его друзей "трейдеров". Сперва она скачала приложение, а затем и криптокошелек. Все переводы она должна была проводить, строго демонстрируя экран онлайн", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что со слов девушки, ей в какой-то момент позвонил якобы главный брокер, который убедил ее в возможности легкого заработка на бирже. Потерпевшая доверилась и стала под руководством мошенников переводить деньги на неизвестные счета, в общей сложности она перевела более 5,2 миллиона рублей. "В какой-то момент девушка заметила, что у нее на кошельке числится 12,7 миллиона рублей. Она захотела их вывести, но для этого, как ей объяснили мошенники, необходимо было зачислить на счет еще 1 миллион рублей, но женщина отказалась. После отказа аферисты стали ей угрожать уголовным делом, тогда же она поняла, что стала жертвой мошенников", - сказал собеседник. Он добавил, что ущерб составил более 5,2 миллиона рублей, сейчас по данному факту проводится проверка.
https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html
https://ria.ru/20250412/moshenniki-2010867561.html
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россия, происшествия, москва
Россия, Происшествия, Москва
Мошенники убедили москвичку инвестировать 5,2 миллиона рублей
Мошенники с сайта знакомств убедили москвичку инвестировать 5,2 миллиона рублей
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мошенники с сайта знакомств, выдавая себя за трейдеров, убедили москвичку "инвестировать" 5,2 миллиона рублей, а когда женщина решила вывести деньги, ей начали угрожать возбуждением уголовного дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в воскресенье женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что в начале марта она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился брокером. После просмотра различных роликов на тему инвестиций в социальных сетях москвичка, будучи мастером маникюра, решила попробовать себя и в качестве брокера.
«
"Больше месяца женщина следовала указаниям нового знакомого и его друзей "трейдеров". Сперва она скачала приложение, а затем и криптокошелек. Все переводы она должна была проводить, строго демонстрируя экран онлайн", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что со слов девушки, ей в какой-то момент позвонил якобы главный брокер, который убедил ее в возможности легкого заработка на бирже. Потерпевшая доверилась и стала под руководством мошенников переводить деньги на неизвестные счета, в общей сложности она перевела более 5,2 миллиона рублей.
«
"В какой-то момент девушка заметила, что у нее на кошельке числится 12,7 миллиона рублей. Она захотела их вывести, но для этого, как ей объяснили мошенники, необходимо было зачислить на счет еще 1 миллион рублей, но женщина отказалась. После отказа аферисты стали ей угрожать уголовным делом, тогда же она поняла, что стала жертвой мошенников", - сказал собеседник.
Он добавил, что ущерб составил более 5,2 миллиона рублей, сейчас по данному факту проводится проверка.