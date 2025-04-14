https://ria.ru/20250414/moshenniki-2011064070.html

В ГД рассказали о методе тройного вымогательства мошенников

В ГД рассказали о методе тройного вымогательства мошенников - РИА Новости, 14.04.2025

В ГД рассказали о методе тройного вымогательства мошенников

Киберпреступники начали активно использовать методы двойного и тройного вымогательства против компаний, когда помимо шифрования данных они крадут информацию и... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T02:21:00+03:00

2025-04-14T02:21:00+03:00

2025-04-14T02:21:00+03:00

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Киберпреступники начали активно использовать методы двойного и тройного вымогательства против компаний, когда помимо шифрования данных они крадут информацию и угрожают ее публикацией либо начинают DDoS-атаки на жертву, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. По словам депутата, в последние годы программы-вымогатели стали проблемой для бизнеса и государственных учреждений, поскольку такие атаки могут парализовать работу компаний, привести к утечке конфиденциальной информации и нанести колоссальные финансовые убытки. "Главная причина, по которой атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, блокирующего доступ к данным или системе жертвы путем их шифрования, становятся все более сложными, - это эволюция самих методик и моделей распространения. Мы наблюдаем появление таких платформ, которые позволяют даже неподготовленным злоумышленникам запускать атаки за небольшую долю прибыли. Более того, киберпреступники активно используют методы двойного и тройного вымогательства, когда помимо шифрования данных они крадут информацию и угрожают ее публикацией, либо начинают DDoS-атаки на жертву, чтобы усилить давление", - сказал Немкин. Депутат объяснил, что методы двойного и тройного вымогательства представляют собой усовершенствованные тактики программ-вымогателей, направленные на усиление давления на жертв и повышение вероятности получения выкупа. По словам Немкина, в случае двойного вымогательства злоумышленники не только шифруют данные жертвы, блокируя доступ к ним, но и предварительно копируют часть информации, затем они угрожают опубликовать украденные данные в открытом доступе или продать их на черном рынке, если выкуп не будет выплачен. "Это работает против компаний и организаций, которые боятся утечек конфиденциальных данных или чувствительной коммерческой информации, что может серьезно повлиять на их репутацию и привести к юридическим последствиям", - подчеркнул парламентарий. Метод тройного вымогательства, как рассказал депутат, добавляет еще один уровень давления - запуск DDoS-атак на инфраструктуру жертвы. "Даже если компания решила не выплачивать выкуп за зашифрованные или украденные данные, продолжительная перегрузка ее серверов и веб-ресурсов может нанести серьезный ущерб, временно парализовав ее деятельность. Кроме того, злоумышленники могут одновременно шифровать данные, красть информацию и атаковать доступность сервисов, что делает такие атаки крайне разрушительными. Сочетание этих методов вынуждает многие организации платить выкуп, даже если у них есть надежные резервные копии данных", - объяснил он. Немкин добавил, что противостоять таким угрозам можно только при комплексном подходе к кибербезопасности. Это включает в себя создание резервных копий, постоянный мониторинг сетевой активности, обновление программного обеспечения и обучение сотрудников распознавать фишинг и другие приемы социальной инженерии.

https://ria.ru/20250410/mvd-2010551014.html

https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010366426.html

https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010361702.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, антон немкин (депутат), госдума рф