https://ria.ru/20250414/monastyr-2011175379.html

"Аплодисменты вызвали ужас и панику": звезды, которые ушли в монастырь

"Аплодисменты вызвали ужас и панику": звезды, которые ушли в монастырь - РИА Новости, 14.04.2025

"Аплодисменты вызвали ужас и панику": звезды, которые ушли в монастырь

Некоторые русские актеры осмелились оставить славу и успех, уйдя на пике карьеры. Их выбор поражает: променять популярность, поклонников и признание на тишину... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:25:00+03:00

2025-04-14T19:25:00+03:00

2025-04-14T19:25:00+03:00

шоубиз

москва

иваново

алапаевск

иван охлобыстин

екатерина васильева (актриса)

любовь стриженова (народная артистка рф)

московский патриархат

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые русские актеры осмелились оставить славу и успех, уйдя на пике карьеры. Их выбор поражает: променять популярность, поклонников и признание на тишину монастырских стен. Какие тайны унесли с собой в монастырь известные артисты? Удивительные истории российских знаменитостей, которые нашли свое призвание за пределами красных дорожек и съемочных площадок.Любовь Стриженова под именем ИудифьБывшая супруга актера Олега Стриженова после 20 лет работы в кино и МХАТе имени Горького уехала из Москвы в Чувашию. В 2008 году Любовь Стриженова приняла монашеский постриг с именем Иудифь.Близкие артистки с пониманием отнеслись к ее выбору и периодически навещали в монастыре. Как известно, дочь Елена приняла решение матери сразу, а вот сыну Александру Стриженову потребовалось на это несколько лет.В конце концов и он признал: "Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем". По его словам, актриса всегда мечтала о подобной жизни.Актриса скончалась в возрасте 83 лет от инсульта и была похоронена на кладбище в Рождественском скиту при монастыре.До пострига Любовь была звездой сериала "Вечный зов". Говорили, что именно неудачный брак со Стриженовым толкнул актрису уйти в монастырь много лет позже. В браке актер ограничивал карьеру своей жены. Любовь ушла от него, расходилась пара очень тяжело. При этом актриса сохранила звездную фамилию мужа после развода, но и она не помогла ей в карьере. Главных ролей в фильмографии артистки особо не было.Екатерина Васильева: между храмом и сценойЕкатерина Васильева — звезда фильмов "Приходи на меня посмотреть", "Соломенная шляпка" и "Чародеи". В 1993 году актриса внезапно перестала сниматься. Поговаривали, что она ушла в монастырь, но путь оказался иным. Васильева начала службу в московском храме Софии Премудрости Божией. Полностью от кинематографа Екатерина не отказалась. Порой она появлялась на экране, но только после благословения на каждую роль.Как позже рассказал сын актрисы протоиерей Дмитрий Рощин в интервью "Комсомольской правде", Васильеву спас протоиерей Владимир Волгин.В итоге актриса удалилась в монастырь, где приняла монашеский постриг. На тот момент ей было 75 лет."Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего. Единственное спасение — в вере", — призналась Васильева в интервью.Ольга Гобзева: ”Аплодисменты обжигают”Актриса Ольга Гобзева, известная по фильмам "Операция "Трест"" и "Мне двадцать лет", ушла из кино на пике карьеры. Поводом стали трагические смерти ее коллег. Друг за другом умерли: Олег Даль, Юрий Богатырев, Василий Шукшин, Геннадий Шпаликов и Изольда Извицкая. В интервью "Российской газете" Гобзева рассказала, что причиной их гибели был не алкоголь, а невозможность жить в жестоком мире кино."Виновата водка? Нет, это уже следствие, причина в другом, гораздо глубже. В несоответствии человеческой души с реальной жизнью. Это примерно как залетевшая в комнату пчелка бьется в оконное стекло, так и эти люди страдали", — сказала актриса.В 1991 году Гобзева приняла монашеский постриг в Свято-Введенском женском монастыре в Иваново. Имя при постриге осталось тем же.Она возглавляет координационный совет женских благотворительных организаций при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата, была и.о. игумении Елисаветинского монастыря в Алапаевске. Также известно, что матушка Ольга адресно помогает немощным и одиноким людям.Иногда монахиня появляется на публике или на кинофестивалях, но делает это крайне редко.“Но скажу откровенно: если меня иногда просят выступить перед зрителями, то мне это очень тяжело. Актеры не всегда выкладываются душой, многие на технике работают. А я душу обнажаю. И аплодисменты зала меня обжигают, это стресс, ужас… А раньше очень нравилось. Теперь просто болею от них”, - делилась она в интервью “Российской газете”.Иван Охлобыстин: от священника к доктору БыковуИван Охлобыстин известен миллионам зрителей как харизматичный доктор Быков из сериала "Интерны". Однако в начале нулевых актер сделал шаг, который шокировал поклонников.В 2001 году он был рукоположен в сан священника в Ташкенте. Предпосылки к такому выбору были еще в 1997 году, когда Иван вел передачу "Канон". На шоу обсуждались вопросы веры и религии.Охлобыстин решил полностью прекратить свою карьеру, посвятив себя служению Церкви. При этом отец Иоанн оставался на виду: снимал документальные фильмы и давал интервью.В 2010 году Охлобыстин попросил патриарха Кирилла освободить его от священнослужения. И вернулся на экраны.

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москва, иваново, алапаевск, иван охлобыстин, екатерина васильева (актриса), любовь стриженова (народная артистка рф), московский патриархат