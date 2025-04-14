"Аплодисменты вызвали ужас и панику": звезды, которые ушли в монастырь
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко , , 1963Кадр из фильма "Стёжки-дорожки"
© Киевская киностудия им. А. П. Довженко , , 1963
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Некоторые русские актеры осмелились оставить славу и успех, уйдя на пике карьеры. Их выбор поражает: променять популярность, поклонников и признание на тишину монастырских стен. Какие тайны унесли с собой в монастырь известные артисты? Удивительные истории российских знаменитостей, которые нашли свое призвание за пределами красных дорожек и съемочных площадок.
Любовь Стриженова под именем Иудифь
Бывшая супруга актера Олега Стриженова после 20 лет работы в кино и МХАТе имени Горького уехала из Москвы в Чувашию. В 2008 году Любовь Стриженова приняла монашеский постриг с именем Иудифь.
Близкие артистки с пониманием отнеслись к ее выбору и периодически навещали в монастыре. Как известно, дочь Елена приняла решение матери сразу, а вот сыну Александру Стриженову потребовалось на это несколько лет.
© Гостелерадиофонд, 1967Кадр из телеспекталя "И нас двадцать!"
© Гостелерадиофонд, 1967
Кадр из телеспекталя "И нас двадцать!"
В конце концов и он признал: "Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, она стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем". По его словам, актриса всегда мечтала о подобной жизни.
Актриса скончалась в возрасте 83 лет от инсульта и была похоронена на кладбище в Рождественском скиту при монастыре.
До пострига Любовь была звездой сериала "Вечный зов". Говорили, что именно неудачный брак со Стриженовым толкнул актрису уйти в монастырь много лет позже. В браке актер ограничивал карьеру своей жены. Любовь ушла от него, расходилась пара очень тяжело. При этом актриса сохранила звездную фамилию мужа после развода, но и она не помогла ей в карьере. Главных ролей в фильмографии артистки особо не было.
Екатерина Васильева: между храмом и сценой
Екатерина Васильева — звезда фильмов "Приходи на меня посмотреть", "Соломенная шляпка" и "Чародеи". В 1993 году актриса внезапно перестала сниматься. Поговаривали, что она ушла в монастырь, но путь оказался иным. Васильева начала службу в московском храме Софии Премудрости Божией. Полностью от кинематографа Екатерина не отказалась. Порой она появлялась на экране, но только после благословения на каждую роль.Как позже рассказал сын актрисы протоиерей Дмитрий Рощин в интервью "Комсомольской правде", Васильеву спас протоиерей Владимир Волгин.
Актриса Екатерина Васильева
В итоге актриса удалилась в монастырь, где приняла монашеский постриг. На тот момент ей было 75 лет.
"Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего. Единственное спасение — в вере", — призналась Васильева в интервью.
© РИА Новости / Александр Гладштейн | Перейти в медиабанкАлександр Калягин и Екатерина Васильева в сцене из спектакля по пьесе "Стеклянный зверинец" в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой
Александр Калягин и Екатерина Васильева в сцене из спектакля по пьесе "Стеклянный зверинец" в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой
Ольга Гобзева: ”Аплодисменты обжигают”
Актриса Ольга Гобзева, известная по фильмам "Операция "Трест"" и "Мне двадцать лет", ушла из кино на пике карьеры. Поводом стали трагические смерти ее коллег. Друг за другом умерли: Олег Даль, Юрий Богатырев, Василий Шукшин, Геннадий Шпаликов и Изольда Извицкая. В интервью "Российской газете" Гобзева рассказала, что причиной их гибели был не алкоголь, а невозможность жить в жестоком мире кино.
"Виновата водка? Нет, это уже следствие, причина в другом, гораздо глубже. В несоответствии человеческой души с реальной жизнью. Это примерно как залетевшая в комнату пчелка бьется в оконное стекло, так и эти люди страдали", — сказала актриса.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Зиновий Гердт и актриса Ольга Гобзева в сцене из фильма "Загадочный индус"
Народный артист СССР Зиновий Гердт и актриса Ольга Гобзева в сцене из фильма "Загадочный индус"
В 1991 году Гобзева приняла монашеский постриг в Свято-Введенском женском монастыре в Иваново. Имя при постриге осталось тем же.
Она возглавляет координационный совет женских благотворительных организаций при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата, была и.о. игумении Елисаветинского монастыря в Алапаевске. Также известно, что матушка Ольга адресно помогает немощным и одиноким людям.
Иногда монахиня появляется на публике или на кинофестивалях, но делает это крайне редко.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма режиссера Петра Тодоровского по сценарию Александра Володина "Загадочный индус"
Кадр из фильма режиссера Петра Тодоровского по сценарию Александра Володина "Загадочный индус"
“Но скажу откровенно: если меня иногда просят выступить перед зрителями, то мне это очень тяжело. Актеры не всегда выкладываются душой, многие на технике работают. А я душу обнажаю. И аплодисменты зала меня обжигают, это стресс, ужас… А раньше очень нравилось. Теперь просто болею от них”, - делилась она в интервью “Российской газете”.
Иван Охлобыстин: от священника к доктору Быкову
Иван Охлобыстин известен миллионам зрителей как харизматичный доктор Быков из сериала "Интерны". Однако в начале нулевых актер сделал шаг, который шокировал поклонников.
Иван Охлобыстин
В 2001 году он был рукоположен в сан священника в Ташкенте. Предпосылки к такому выбору были еще в 1997 году, когда Иван вел передачу "Канон". На шоу обсуждались вопросы веры и религии.
Охлобыстин решил полностью прекратить свою карьеру, посвятив себя служению Церкви. При этом отец Иоанн оставался на виду: снимал документальные фильмы и давал интервью.
Иван Охлобыстин
В 2010 году Охлобыстин попросил патриарха Кирилла освободить его от священнослужения. И вернулся на экраны.