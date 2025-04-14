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Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года - РИА Новости, 14.04.2025
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10:34 14.04.2025 (обновлено: 11:21 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html
Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года
Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года - РИА Новости, 14.04.2025
Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года
Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:34:00+03:00
2025-04-14T11:21:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.&quot;Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда&quot;, — сказал он.На совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства отметил, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.
https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html
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общество, михаил мишустин, россия
Общество, Михаил Мишустин, Россия
Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Мишустин: Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанкомат
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«

"Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда", — сказал он.

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На совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства отметил, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.
В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.
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Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.
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