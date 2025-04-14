https://ria.ru/20250414/mishustin-2011094490.html

Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года - РИА Новости, 14.04.2025

Россия перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года

Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:34:00+03:00

2025-04-14T10:34:00+03:00

2025-04-14T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия перейдет с 2026 года на двухэтапную индексацию страховых пенсий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Со следующего года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Они будут увеличиваться дважды. С февраля — по уровню инфляции за прошлый год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда", — сказал он.На совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства отметил, что кабмин утвердил стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.В этом году страховые пенсии проиндексировали с 1 января на 7,3 процента. Но поскольку по итогам прошлого года инфляция составила 9,5 процента, то президент Владимир Путин поручил задним числом пересчитать пенсии с учетом этого показателя. Дополнительную индексацию провели в феврале.Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5 процента. Эти выплаты получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Они также положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения, в том числе участники Великой Отечественной войны; награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда"; пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей; работники летно-испытательного состава.

https://ria.ru/20250326/pensii-1867694740.html

https://ria.ru/20250408/pensiya-2009927621.html

https://ria.ru/20250414/pensiya-2011058484.html

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общество, михаил мишустин, россия