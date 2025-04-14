https://ria.ru/20250414/mishustin-2011093885.html

Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года - РИА Новости, 14.04.2025

Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:31:00+03:00

2025-04-14T10:31:00+03:00

2025-04-14T11:26:00+03:00

россия

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин"Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям."Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.

https://ria.ru/20250406/sanktsii-2009655083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, михаил мишустин