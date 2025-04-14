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Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года - РИА Новости, 14.04.2025
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10:31 14.04.2025 (обновлено: 11:26 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/mishustin-2011093885.html
Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года
Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года - РИА Новости, 14.04.2025
Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года
Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:31:00+03:00
2025-04-14T11:26:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин"Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям."Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.
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россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Правительство подготовило энергетическую стратегию до 2050 года

Энергостратегия России включает переориентацию поставок на дружественные рынки

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Правительство РФ подготовило обновленную энергетическую стратегию РФ до 2050 года, которая учитывает текущие вызовы, а также предусматривает, в том числе, переориентацию поставок на дружественные рынки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
"Правительством подготовлена энергетическая стратегия Российской Федерации до 2050 года. По поручению президента обновлен этот ключевой для развития государства документ. Здесь расширен горизонт планирования, учтены существующие вызовы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Председатель правительства РФ отметил, что внесенные в документ обновления должны позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям.
"Речь идет о переориентации поставок на дружественные рынки, наращивание выпуска промышленности. И особенно важно, что такой рост опирается на приоритетное использование именно отечественного оборудования", - добавил глава российского кабмина.
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