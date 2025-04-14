https://ria.ru/20250414/mironov-2011068411.html
Миронов призвал организовать реабилитацию жителей Суджи
Миронов призвал организовать реабилитацию жителей Суджи - РИА Новости, 14.04.2025
Миронов призвал организовать реабилитацию жителей Суджи
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:18:00+03:00
2025-04-14T04:18:00+03:00
2025-04-14T04:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой организовать комплексную реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы также выступила депутат Госдумы от фракции эсеров Марина Ким. "Просим вас рассмотреть вопрос об организации внеочередной комплексной санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения для граждан Российской Федерации, проживавших или находившихся на этих территориях в указанный период", - говорится в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, в связи с обращениями граждан и тяжелым гуманитарным положением в Судже и Суджанском районе Курской области, предлагается предоставить жителям данных территорий возможность пройти восстановительное лечение и комплексную санаторно-курортную реабилитацию. Он отметил, что в течение продолжительного времени жители Суджи и Суджанского района были под оккупацией ВСУ в зоне активных боевых действий. По его словам, люди находились в состоянии постоянного стресса, были лишены элементарной медицинской помощи и подвергались постоянным издевательствам со стороны украинских террористов, а уровень психоэмоционального напряжения зашкаливал, и все это самым негативным образом отразилось на здоровье людей. Политик считает, что теперь им нужна срочная медицинская помощь, психологическая реабилитация и прохождение восстановительных курсов в российских санаториях. Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП настаивают на включении жителей Суджи и Суджанского района в приоритетную категорию лиц, подлежащих скорейшему и внеочередному направлению на санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета. "В ходе реабилитации медики и психологи должны не только решать их проблемы со здоровьем. Нужно предотвратить развитие тяжелых постстрессовых расстройств и осложнений хронических заболеваний", – сказал лидер партии. Миронов также добавил, что необходимо дать поручение территориальным органам здравоохранения провести разъяснительную работу с гражданами о возможности получения такого санаторно-курортного лечения, и особенно важно, чтобы ее смогли предоставить гражданам старшего возраста, детям и их родителям. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250410/volontery-2010369033.html
https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html
https://ria.ru/20250320/mironov-2006099194.html
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общество, суджа, суджанский район, курская область, сергей миронов, михаил мишустин, вооруженные силы украины, госдума рф
Общество, Суджа, Суджанский район, Курская область, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Миронов призвал организовать реабилитацию жителей Суджи
Миронов призвал организовать санаторно-курортную реабилитацию жителей Суджи
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой организовать комплексную реабилитацию жителей Суджи и Суджанского района, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы также выступила депутат Госдумы
от фракции эсеров Марина Ким.
"Просим вас рассмотреть вопрос об организации внеочередной комплексной санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения для граждан Российской Федерации, проживавших или находившихся на этих территориях в указанный период", - говорится в письме.
Как рассказал РИА Новости Миронов
, в связи с обращениями граждан и тяжелым гуманитарным положением в Судже
и Суджанском районе Курской области
, предлагается предоставить жителям данных территорий возможность пройти восстановительное лечение и комплексную санаторно-курортную реабилитацию.
Он отметил, что в течение продолжительного времени жители Суджи и Суджанского района были под оккупацией ВСУ
в зоне активных боевых действий. По его словам, люди находились в состоянии постоянного стресса, были лишены элементарной медицинской помощи и подвергались постоянным издевательствам со стороны украинских террористов, а уровень психоэмоционального напряжения зашкаливал, и все это самым негативным образом отразилось на здоровье людей.
Политик считает, что теперь им нужна срочная медицинская помощь, психологическая реабилитация и прохождение восстановительных курсов в российских санаториях.
Миронов сообщил, что депутаты Госдумы от фракции СРЗП настаивают на включении жителей Суджи и Суджанского района в приоритетную категорию лиц, подлежащих скорейшему и внеочередному направлению на санаторно-курортное лечение за счет средств федерального бюджета.
"В ходе реабилитации медики и психологи должны не только решать их проблемы со здоровьем. Нужно предотвратить развитие тяжелых постстрессовых расстройств и осложнений хронических заболеваний", – сказал лидер партии.
Миронов также добавил, что необходимо дать поручение территориальным органам здравоохранения провести разъяснительную работу с гражданами о возможности получения такого санаторно-курортного лечения, и особенно важно, чтобы ее смогли предоставить гражданам старшего возраста, детям и их родителям.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 73 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.