https://ria.ru/20250414/minoborony-2011075178.html

ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника

ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.04.2025

ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, больше всего — над Брянской областью,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T07:06:00+03:00

2025-04-14T07:06:00+03:00

2025-04-14T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

орловская область

тульская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, больше всего — над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Зенитчики сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html

https://ria.ru/20250414/dnr-2011073981.html

россия

брянская область

орловская область

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, брянская область, орловская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)