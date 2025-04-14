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ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.04.2025
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07:06 14.04.2025 (обновлено: 10:09 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/minoborony-2011075178.html
ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника
ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 14.04.2025
ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, больше всего — над Брянской областью,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T07:06:00+03:00
2025-04-14T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
орловская область
тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, больше всего — над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Зенитчики сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
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брянская область
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россия, безопасность, брянская область, орловская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Орловская область, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила за ночь 52 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО уничтожили 52 БПЛА ВСУ над территорией России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 52 украинских беспилотника, больше всего — над Брянской областью, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрянская областьОрловская областьТульская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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