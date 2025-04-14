https://ria.ru/20250414/minoborony-2011071168.html
Дроноводы "Центра" сожгли технику ВСУ на Красноармейском направлении
Дроноводы "Центра" сожгли технику ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 14.04.2025
Дроноводы "Центра" сожгли технику ВСУ на Красноармейском направлении
Дроноводы группировки войск "Центр" в ходе боевой работы сожгли сотни единиц бронетехники ВСУ, в том числе несколько немецких танков Leopard, на Красноармейском РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:10:00+03:00
2025-04-14T05:10:00+03:00
2025-04-14T08:19:00+03:00
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ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Дроноводы группировки войск "Центр" в ходе боевой работы сожгли сотни единиц бронетехники ВСУ, в том числе несколько немецких танков Leopard, на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие расчётов ударных дронов-камикадзе соединения специального назначения группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили сотни единиц бронетехники ВСУ, в том числе несколько единиц немецких танков "Леопард", - сообщили в МО РФ. Минобороны предоставило кадры части уничтоженной техники. Помимо немецких танков Leopard, на видео запечатлено уничтожение нескольких БМП, БТР YPR-765 и БТР VAB, бронетранспортёр M113 и несколько спешащих на эвакуацию подбитой техники бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) ВСУ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что работа расчётов требует особого профессионализма, военнослужащим приходится действовать в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. "На кадрах видно, как операторы демонстрируют невероятное хладнокровие, выжидая идеальный момент для атаки. Особое внимание уделяется поражению уязвимых зон техники, для "Леопардов" - это корма и борта", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250414/minoborony-2011071032.html
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Уничтожение техники ВСУ на Красноармейском направлении
Уничтожение техники ВСУ на Красноармейском направлении
2025-04-14T05:10
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Дроноводы "Центра" сожгли технику ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны: дроноводы "Центра" сожгли технику ВСУ на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 14 апр – РИА Новости. Дроноводы группировки войск "Центр" в ходе боевой работы сожгли сотни единиц бронетехники ВСУ, в том числе несколько немецких танков Leopard, на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военнослужащие расчётов ударных дронов-камикадзе соединения специального назначения группировки войск "Центр" в ходе боевой работы уничтожили сотни единиц бронетехники ВСУ
, в том числе несколько единиц немецких танков "Леопард", - сообщили в МО РФ
.
Минобороны предоставило кадры части уничтоженной техники. Помимо немецких танков Leopard, на видео запечатлено уничтожение нескольких БМП, БТР YPR-765 и БТР VAB, бронетранспортёр M113 и несколько спешащих на эвакуацию подбитой техники бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) ВСУ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что работа расчётов требует особого профессионализма, военнослужащим приходится действовать в условиях сильного радиоэлектронного противодействия.
"На кадрах видно, как операторы демонстрируют невероятное хладнокровие, выжидая идеальный момент для атаки. Особое внимание уделяется поражению уязвимых зон техники, для "Леопардов" - это корма и борта", - отметили в МО РФ.