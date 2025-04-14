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Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу - РИА Новости, 14.04.2025
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10:00 14.04.2025 (обновлено: 10:08 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу - РИА Новости, 14.04.2025
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу
Россия приветствует факт непрямых переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Омане, рассчитывает на конкретный результат в дальнейшем, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T10:00:00+03:00
2025-04-14T10:08:00+03:00
россия
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия приветствует факт непрямых переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Омане, рассчитывает на конкретный результат в дальнейшем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы всегда будем оценивать любые переговоры по их результатам. Насколько я понимаю, переговоры продолжатся на следующей неделе, поэтому будем рассчитывать, что результаты будут конкретные и осязаемые. Сам факт переговоров мы приветствуем. Если на них достигнуты положительные (результаты - ред.), мы будем только рады", - сказал дипломат.В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме.
https://ria.ru/20250413/iran-2010952864.html
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россия, иран, сша, в мире
Россия, Иран, США, В мире
Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу

Россия ждет осязаемых результатов от диалога США и Ирана по ядерной тематике

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия приветствует факт непрямых переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Омане, рассчитывает на конкретный результат в дальнейшем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы всегда будем оценивать любые переговоры по их результатам. Насколько я понимаю, переговоры продолжатся на следующей неделе, поэтому будем рассчитывать, что результаты будут конкретные и осязаемые. Сам факт переговоров мы приветствуем. Если на них достигнуты положительные (результаты - ред.), мы будем только рады", - сказал дипломат.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Иран готов вернуться к прежним уровням обогащения урана, сообщают СМИ
Вчера, 01:38
В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.
Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме.
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