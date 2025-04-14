https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу

Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу - РИА Новости, 14.04.2025

Россия приветствует переговоры США и Ирана по ядерному вопросу

Россия приветствует факт непрямых переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Омане, рассчитывает на конкретный результат в дальнейшем, заявил РИА... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:00:00+03:00

2025-04-14T10:00:00+03:00

2025-04-14T10:08:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия приветствует факт непрямых переговоров США и Ирана по иранской ядерной программе в Омане, рассчитывает на конкретный результат в дальнейшем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы всегда будем оценивать любые переговоры по их результатам. Насколько я понимаю, переговоры продолжатся на следующей неделе, поэтому будем рассчитывать, что результаты будут конкретные и осязаемые. Сам факт переговоров мы приветствуем. Если на них достигнуты положительные (результаты - ред.), мы будем только рады", - сказал дипломат.В субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника президента США, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится в следующую субботу, 19 апреля.Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана может состояться 19 апреля в Риме.

https://ria.ru/20250413/iran-2010952864.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, сша, в мире