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В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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18:51 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/merts-2011218943.html
В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025
В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал позицией безответственного политика заявление лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:51:00+03:00
2025-04-14T18:51:00+03:00
в мире
фридрих мерц
вооруженные силы украины
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал позицией безответственного политика заявление лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Заявление о вероятной передаче ракет Taurus, иначе как позицией безответственного политика назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, учитывая продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской и энергетической инфраструктуре, ни к чему кроме эскалации конфликта такие инициативы не приведут.
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
https://ria.ru/20250414/slutskij-2011180607.html
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в мире, фридрих мерц, вооруженные силы украины, госдума рф, украина
В мире, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Украина
В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Нестеренко назвал слова Мерца о поставках ракет Taurus безответственными

CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350Ракета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Boevaya mashina / Taurus KEPD-350
Ракета Taurus. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал позицией безответственного политика заявление лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus Украине.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами.
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«
"Заявление о вероятной передаче ракет Taurus, иначе как позицией безответственного политика назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, учитывая продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской и энергетической инфраструктуре, ни к чему кроме эскалации конфликта такие инициативы не приведут.
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В миреФридрих МерцВооруженные силы УкраиныГосдума РФУкраина
 
 
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