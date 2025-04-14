https://ria.ru/20250414/merts-2011218943.html

В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 14.04.2025

В Госдуме ответили на заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал позицией безответственного политика заявление лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:51:00+03:00

2025-04-14T18:51:00+03:00

2025-04-14T18:51:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал позицией безответственного политика заявление лидера блока ХДС/ХСС и, вероятно, будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. "Заявление о вероятной передаче ракет Taurus, иначе как позицией безответственного политика назвать нельзя", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, учитывая продолжающиеся атаки ВСУ по гражданской и энергетической инфраструктуре, ни к чему кроме эскалации конфликта такие инициативы не приведут.

https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html

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в мире, фридрих мерц, вооруженные силы украины, госдума рф, украина