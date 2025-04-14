https://ria.ru/20250414/medarov-2011169733.html
Умер последний из проживавших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров
Умер последний из проживавших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров - РИА Новости, 14.04.2025
Умер последний из проживавших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров
Последний из проживавших в Ингушетии ветеранов Великой Отечественной войны Магомед Медаров скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости мэр Назрани Руслан РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:17:00+03:00
2025-04-14T15:17:00+03:00
2025-04-14T15:36:00+03:00
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 14 апр - РИА Новости. Последний из проживавших в Ингушетии ветеранов Великой Отечественной войны Магомед Медаров скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости мэр Назрани Руслан Оздоев."На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии", - сказал Оздоев.Соболезнования родным и близким Медарова выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов."Последний ветеран Великой Отечественной войны навсегда останется в нашей памяти как образец героического мужества и стойкости, любви и преданности своей стране. На его примере будут воспитываться в духе патриотизма последующие поколения молодежи… Искренне соболезную родным и близким Магомеда Медарова", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Медаров, которому в октябре 2024 года исполнилось 100 лет, с августа 2022 года оставался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".В январе 2025 года Медарову присвоили звание почетного гражданина города Назрань, в марте глава Ингушетии вручил ему медаль, посвященную 80-летнему юбилею Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика ингушетия
Умер последний из проживавших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров
Последний из живших в Ингушетии ветеранов ВОВ Медаров умер на 101 году жизни
НАЛЬЧИК, 14 апр - РИА Новости. Последний из проживавших в Ингушетии ветеранов Великой Отечественной войны Магомед Медаров скончался на 101-м году жизни, сообщил РИА Новости мэр Назрани Руслан Оздоев.
«
"На 101-м году жизни этот мир покинул Магомед Медаров, последний ветеран Великой Отечественной войны из Ингушетии", - сказал Оздоев.
Соболезнования родным и близким Медарова выразил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Последний ветеран Великой Отечественной войны навсегда останется в нашей памяти как образец героического мужества и стойкости, любви и преданности своей стране. На его примере будут воспитываться в духе патриотизма последующие поколения молодежи… Искренне соболезную родным и близким Магомеда Медарова", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Медаров, которому в октябре 2024 года исполнилось 100 лет, с августа 2022 года оставался единственным ветераном Великой Отечественной войны в Ингушетии. В годы войны он служил пехотинцем, затем организовывал движение партизан в Белоруссии, где со своими бойцами уничтожил сотни оккупантов и множество единиц вражеской техники. Медаров был дважды ранен, он награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью "За отвагу".
В январе 2025 года Медарову присвоили звание почетного гражданина города Назрань, в марте глава Ингушетии вручил ему медаль, посвященную 80-летнему юбилею Победы.