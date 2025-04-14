https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары

Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары - РИА Новости, 14.04.2025

Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары

Президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:33:00+03:00

2025-04-14T17:33:00+03:00

2025-04-14T18:48:00+03:00

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

калининградская область

александр куренков (мчс)

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей."Получается, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превышает показатели прошлого года. Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно, не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно постоянно держать руку на пульсе".По словам российского лидера, в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, важно скоординированно применять их на наиболее опасных участках.Кроме того, глава государства поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами.Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.

https://ria.ru/20250414/zabajkale-2011078512.html

россия

краснодарский край

калининградская область

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россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, калининградская область, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)