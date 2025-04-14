Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 14.04.2025 (обновлено: 18:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары - РИА Новости, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
Президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:33:00+03:00
2025-04-14T18:48:00+03:00
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
калининградская область
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002151441_0:273:2970:1944_1920x0_80_0_0_50f3033b6e67be3f52a906e842574225.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.&quot;Получается, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превышает показатели прошлого года. Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно, не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно постоянно держать руку на пульсе&quot;.По словам российского лидера, в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, важно скоординированно применять их на наиболее опасных участках.Кроме того, глава государства поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами.Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.
https://ria.ru/20250414/zabajkale-2011078512.html
россия
краснодарский край
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002151441_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb17f5537541ffa829025bec450922e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, калининградская область, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Калининградская область, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары

Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары в регионах и не допускать тяжелых последствий и ущерба для людей.
«

"Получается, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превышает показатели прошлого года. Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно, не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно постоянно держать руку на пульсе".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
По словам российского лидера, в стране достаточно сил и средств для борьбы с последствиями природных пожаров, важно скоординированно применять их на наиболее опасных участках.
Кроме того, глава государства поручил организовать координацию между МЧС, Минприроды и регионами для борьбы с природными пожарами.
Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, в 69 регионах России начался пожароопасный сезон. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях.
Как уточнил глава Минприроды Александр Козлов, весенний пожароопасный сезон из-за малоснежной зимы на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, пик ожидается в мае.
Он добавил, что всероссийские силы для ликвидации лесных пожаров насчитывают свыше 28 тысяч человек.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Забайкалье за сутки потушили 13 лесных пожаров
Вчера, 08:16
 
РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайКалининградская областьАлександр Куренков (МЧС)Александр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала