https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2025
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:40:00+03:00
2025-04-14T12:40:00+03:00
2025-04-14T12:40:00+03:00
экономика
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ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания бизнес-форума "Россия-Индонезия". "Наш товарооборот увеличился существенно - до объема 4,3 миллиарда долларов по прошлому году", - сказали он о товарообороте России и Индонезии. Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. В пленарном заседании с российской стороны принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директор ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
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экономика, россия, индонезия, джакарта, денис мантуров
Экономика, Россия, Индонезия, Джакарта, Денис Мантуров
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии вырос до 4,3 миллиарда долларов в 2024 году