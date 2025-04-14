https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html

Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2025

Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:40:00+03:00

2025-04-14T12:40:00+03:00

2025-04-14T12:40:00+03:00

экономика

россия

индонезия

джакарта

денис мантуров

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ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания бизнес-форума "Россия-Индонезия". "Наш товарооборот увеличился существенно - до объема 4,3 миллиарда долларов по прошлому году", - сказали он о товарообороте России и Индонезии. Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. В пленарном заседании с российской стороны принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директор ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

https://ria.ru/20250412/tolchenov-2010852569.html

россия

индонезия

джакарта

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экономика, россия, индонезия, джакарта, денис мантуров