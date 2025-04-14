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Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2025
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12:40 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 14.04.2025
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:40:00+03:00
2025-04-14T12:40:00+03:00
экономика
россия
индонезия
джакарта
денис мантуров
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ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания бизнес-форума "Россия-Индонезия". "Наш товарооборот увеличился существенно - до объема 4,3 миллиарда долларов по прошлому году", - сказали он о товарообороте России и Индонезии. Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. В пленарном заседании с российской стороны принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директор ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
https://ria.ru/20250412/tolchenov-2010852569.html
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экономика, россия, индонезия, джакарта, денис мантуров
Экономика, Россия, Индонезия, Джакарта, Денис Мантуров
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов

Товарооборот России и Индонезии вырос до 4,3 миллиарда долларов в 2024 году

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот России и Индонезии по итогам прошлого года составил 4,3 миллиарда долларов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания бизнес-форума "Россия-Индонезия".
"Наш товарооборот увеличился существенно - до объема 4,3 миллиарда долларов по прошлому году", - сказали он о товарообороте России и Индонезии.
Бизнес-форум "Россия-Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. В пленарном заседании с российской стороны принимают участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, председатель совета директор ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
Индуистский храм Улун Дану Братан на острове Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия и Индонезия начали переговоры о сотрудничестве в космической отрасли
12 апреля, 09:38
 
ЭкономикаРоссияИндонезияДжакартаДенис Мантуров
 
 
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