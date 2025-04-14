Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 14.04.2025 (обновлено: 18:00 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину - РИА Новости, 14.04.2025
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал "устранить ХАМАС" и реформировать Палестинское государство, об... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:46:00+03:00
2025-04-14T18:00:00+03:00
в мире
израиль
франция
палестина
эммануэль макрон
махмуд аббас
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c91ce05bb046da36fe536dd372399a1.jpg
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал "устранить ХАМАС" и реформировать Палестинское государство, об этом он написал в соцсети X."Франция полностью привержена освобождению всех заложников, восстановлению прочного прекращения огня и немедленного доступа гуманитарной помощи в Газу. Крайне важно создать основу для будущего: разоружить и устранить ХАМАС, установить заслуживающее доверия управление и реформировать Палестинскую администрации", - говорится в публикации.По его словам, это должно обеспечить "прогресс в направлении политического решения на основе сосуществования двух государств" с целью проведения июньской конференции по сектору Газа. Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250409/makron-2010346315.html
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
https://ria.ru/20250119/makron-1994509753.html
израиль
франция
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619004_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d12e25b714e4e01ca0800deeb0f41ccd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, франция, палестина, эммануэль макрон, махмуд аббас, хамас
В мире, Израиль, Франция, Палестина, Эммануэль Макрон, Махмуд Аббас, ХАМАС
Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину

Макрон в разговоре с Аббасом призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал "устранить ХАМАС" и реформировать Палестинское государство, об этом он написал в соцсети X.
"Франция полностью привержена освобождению всех заложников, восстановлению прочного прекращения огня и немедленного доступа гуманитарной помощи в Газу. Крайне важно создать основу для будущего: разоружить и устранить ХАМАС, установить заслуживающее доверия управление и реформировать Палестинскую администрации", - говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Франция может признать Палестину в июне, заявил Макрон
9 апреля, 21:14
По его словам, это должно обеспечить "прогресс в направлении политического решения на основе сосуществования двух государств" с целью проведения июньской конференции по сектору Газа.
Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции
13 апреля, 19:58
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Макрон заявил о необходимости восстановить власть Палестины в секторе Газа
19 января, 19:54
 
В миреИзраильФранцияПалестинаЭммануэль МакронМахмуд АббасХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала