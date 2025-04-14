https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html

Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину

Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину - РИА Новости, 14.04.2025

Макрон призвал устранить ХАМАС и реформировать Палестину

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал "устранить ХАМАС" и реформировать Палестинское государство, об... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:46:00+03:00

2025-04-14T17:46:00+03:00

2025-04-14T18:00:00+03:00

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ПАРИЖ, 14 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом призвал "устранить ХАМАС" и реформировать Палестинское государство, об этом он написал в соцсети X."Франция полностью привержена освобождению всех заложников, восстановлению прочного прекращения огня и немедленного доступа гуманитарной помощи в Газу. Крайне важно создать основу для будущего: разоружить и устранить ХАМАС, установить заслуживающее доверия управление и реформировать Палестинскую администрации", - говорится в публикации.По его словам, это должно обеспечить "прогресс в направлении политического решения на основе сосуществования двух государств" с целью проведения июньской конференции по сектору Газа. Ранее Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне. Париж в июне совместно с Саудовской Аравией намерен провести мирную конференцию по сектору Газа, чтобы "финализировать движение за взаимное признание несколькими странами", заявил он. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250409/makron-2010346315.html

https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html

https://ria.ru/20250119/makron-1994509753.html

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в мире, израиль, франция, палестина, эммануэль макрон, махмуд аббас, хамас