https://ria.ru/20250414/maduro-2011262248.html

Мадуро раскритиковал прошедшие выборы в Эквадоре

Мадуро раскритиковал прошедшие выборы в Эквадоре - РИА Новости, 14.04.2025

Мадуро раскритиковал прошедшие выборы в Эквадоре

Венесуэльский лидер Николас Мадуро, рассуждая о политике Вашингтона в американском регионе, назвал победу Даниэля Нобоа на президентских выборах в Эквадоре... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:33:00+03:00

2025-04-14T23:33:00+03:00

2025-04-14T23:33:00+03:00

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МЕХИКО, 14 апр - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро, рассуждая о политике Вашингтона в американском регионе, назвал победу Даниэля Нобоа на президентских выборах в Эквадоре "ужасным мошенничеством". "Так поступили в Эквадоре, прибегнув к ужасающему, не поддающемуся проверке мошенничеству, чтобы навязать колониальный проект и доминировать политически и экономически над независимой страной", - заявил Мадуро на встрече с кандидатами в губернаторы от правящей партии, которая транслировалась в его соцсетях. По словам венесуэльского лидера, это одно из проявлений внешней политики США, которые силой навязывают свою политическую гегемонию. Накануне в Эквадоре прошло голосование на выборах президента. Глава национального избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила, что действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа побеждает на выборах главы государства по результатам обработки более 90% бюллетеней, подчеркнув, что результаты голосования необратимы. Кандидат в президенты Эквадора от левых сил Луиса Гонсалес, в свою очередь, заявила, что не согласна с результатами подсчета голосов на выборах и потребовала пересчета. Оппозиция Эквадора после проигрыша своего кандидата на выборах президента страны заявила о мошенничестве с голосами, с соответствующим заявлением выступила партия "Гражданская революция", от которой на пост главы государства баллотировалась Гонсалес. Партия потребовала тщательного расследования различных нарушений, среди которых она упоминает "необъяснимое сокращение числа голосов", отданных избирателями за Гонсалес. По мнению организации, часть голосов исчезла при подсчете.

https://ria.ru/20250414/rossija-2011071448.html

https://ria.ru/20250414/ekvador-2011069460.html

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в мире, эквадор, сша, николас мадуро, венесуэла