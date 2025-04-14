Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли
NBC: все шесть человек с самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли
© соцсетиЭкстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк. 13 апреля 2025
© соцсети
Экстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк. 13 апреля 2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все шесть человек, которые были на борту легкомоторного самолета, разбившегося в воскресенье в американском штате Нью-Йорк, погибли, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
"Никто не выжил в крушении частного самолета в субботу, который во второй раз пытался зайти на посадку в округе Колумбия в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновников.
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Как отмечается, на борту самолета были шесть человек, они летели на запланированный семейный праздник.
По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Тодда Инмана, самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован.
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