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Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли - РИА Новости, 14.04.2025
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11:54 14.04.2025 (обновлено: 12:15 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/ljudi-2011117740.html
Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли
Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли - РИА Новости, 14.04.2025
Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли
Все шесть человек, которые были на борту легкомоторного самолета, разбившегося в воскресенье в американском штате Нью-Йорк, погибли, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:54:00+03:00
2025-04-14T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все шесть человек, которые были на борту легкомоторного самолета, разбившегося в воскресенье в американском штате Нью-Йорк, погибли, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников. "Никто не выжил в крушении частного самолета в субботу, который во второй раз пытался зайти на посадку в округе Колумбия в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновников. Как отмечается, на борту самолета были шесть человек, они летели на запланированный семейный праздник. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Тодда Инмана, самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован. В последнее время в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.
https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html
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в мире, нью-йорк (город), колумбия, сша, nbc
В мире, Нью-Йорк (город), Колумбия, США, NBC
Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли

NBC: все шесть человек с самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли

© соцсетиЭкстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк. 13 апреля 2025
Экстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© соцсети
Экстренные службы недалеко от места падения легкомоторного самолета Mitsubishi MU-2B в американском штате Нью-Йорк. 13 апреля 2025
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все шесть человек, которые были на борту легкомоторного самолета, разбившегося в воскресенье в американском штате Нью-Йорк, погибли, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
"Никто не выжил в крушении частного самолета в субботу, который во второй раз пытался зайти на посадку в округе Колумбия в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновников.
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Как отмечается, на борту самолета были шесть человек, они летели на запланированный семейный праздник.
По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Тодда Инмана, самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован.
В последнее время в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.
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