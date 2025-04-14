https://ria.ru/20250414/ljudi-2011117740.html

Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли

Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли - РИА Новости, 14.04.2025

Все пассажиры самолета, разбившегося в Нью-Йорке, погибли

Все шесть человек, которые были на борту легкомоторного самолета, разбившегося в воскресенье в американском штате Нью-Йорк, погибли, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:54:00+03:00

2025-04-14T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Все шесть человек, которые были на борту легкомоторного самолета, разбившегося в воскресенье в американском штате Нью-Йорк, погибли, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников. "Никто не выжил в крушении частного самолета в субботу, который во второй раз пытался зайти на посадку в округе Колумбия в Нью-Йорке", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на чиновников. Как отмечается, на борту самолета были шесть человек, они летели на запланированный семейный праздник. По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Тодда Инмана, самолет врезался в землю на высокой скорости и был сильно деформирован. В последнее время в США произошли как минимум несколько авиапроисшествий с жертвами: крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка, в результате которого погибли шестеро, а также крушение самолета Cessna 310 в штате Флорида, в котором погибли трое.

https://ria.ru/20250412/moskva-2010877952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нью-йорк (город), колумбия, сша, nbc