https://ria.ru/20250414/litva-2011166197.html

Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения

Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения - РИА Новости, 14.04.2025

Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения

Литва направила Украине 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения, утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:57:00+03:00

2025-04-14T14:57:00+03:00

2025-04-14T14:57:00+03:00

в мире

украина

россия

литва

рустем умеров

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Литва направила Украине 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения, утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. "Десять миллионов евро — именно столько министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.Он добавил, что сейчас Украина работает над получением от Литвы еще 10 миллионов евро, которые, как утверждает Умеров, позволят расширить производство и усилить дальнобойные возможности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250408/ukraina-2009963473.html

https://ria.ru/20250323/pomosch-2006790720.html

украина

россия

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, литва, рустем умеров, сергей лавров, нато