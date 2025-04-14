https://ria.ru/20250414/litva-2011166197.html
Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения
Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения - РИА Новости, 14.04.2025
Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения
Литва направила Украине 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения, утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:57:00+03:00
2025-04-14T14:57:00+03:00
2025-04-14T14:57:00+03:00
в мире
украина
россия
литва
рустем умеров
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Литва направила Украине 10 миллионов евро на производство дальнобойного вооружения, утверждает украинский министр обороны Рустем Умеров. "Десять миллионов евро — именно столько министерство национальной обороны Литвы направило на производство современного украинского дальнобойного вооружения. Это результат первого транша в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре 2024 года", - написал Умеров в социальной сети Facebook*.Он добавил, что сейчас Украина работает над получением от Литвы еще 10 миллионов евро, которые, как утверждает Умеров, позволят расширить производство и усилить дальнобойные возможности. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250408/ukraina-2009963473.html
https://ria.ru/20250323/pomosch-2006790720.html
украина
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_96e8cd9a176afeafacf5bd6f864d23b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, литва, рустем умеров, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Литва, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО
Литва направила Украине десять миллионов евро на производство вооружения
Министр обороны Украины Умеров: Литва направила Украине десять миллионов евро