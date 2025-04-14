https://ria.ru/20250414/lerchek-2011067041.html
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам - РИА Новости, 14.04.2025
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
Суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по иску "Мосводоканала", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:46:00+03:00
2025-04-14T03:46:00+03:00
2025-04-14T10:07:00+03:00
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мосводоканал
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по иску "Мосводоканала", сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде. Сумма задолженности не уточняется. Решение суда вступило в силу. В отношении Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбуждено дело о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Они находятся под домашним арестом. Аналогичная мера избрана третьему фигуранту - соучредителю фирмы Чекалина ООО "Лейтик мейкап" Роману Вишняку. По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования. Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
https://ria.ru/20250317/lerchek-2005446733.html
https://ria.ru/20250110/lerchek-1993036677.html
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происшествия, россия, москва, валерия чекалина, мосводоканал, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Валерия Чекалина, Мосводоканал, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
Суд в Москве взыскал задолженность с блогера Лерчек по коммунальным платежам
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Суд в Москве постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) по иску "Мосводоканала", сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности", - сказали в суде.
Сумма задолженности не уточняется. Решение суда вступило в силу.
В отношении Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбуждено дело о незаконном выводе из России
250 миллионов рублей. Они находятся под домашним арестом. Аналогичная мера избрана третьему фигуранту - соучредителю фирмы Чекалина ООО "Лейтик мейкап" Роману Вишняку.
По версии следствия, фигуранты с помощью подложных документов вывели из России более 250 миллионов рублей, им предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ.
Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина Константин Третьяков, изначально ФНС
считала данную сумму недоимкой по налогам, но в процессе развода Чекалиных она превратилась в дело о выводе средств за границу, и теперь полное погашение задолженности не станет основанием для прекращения уголовного преследования.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.