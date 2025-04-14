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Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
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23:50 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011264150.html
Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве
Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве
Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:50:00+03:00
2025-04-14T23:50:00+03:00
россия
сша
москва
сергей лавров
александр дарчиев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно. Дело в том, что любой процесс невозможно привязать к какой-то дате", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант". США и Россия в Стамбуле ранее завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263305.html
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россия, сша, москва, сергей лавров, александр дарчиев, оон
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Александр Дарчиев, ООН
Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве

Лавров: начало работы посольства США в Москве нельзя привязать к конкретной дате

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно. Дело в том, что любой процесс невозможно привязать к какой-то дате", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров рассказал о работе российских и американских дипмиссий
Вчера, 23:44
США и Россия в Стамбуле ранее завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций.
Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Россия знает, как не загнать себя в ловушку, заявил Лавров
Вчера, 23:47
 
РоссияСШАМоскваСергей ЛавровАлександр ДарчиевООН
 
 
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