https://ria.ru/20250414/lavrov-2011264150.html

Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве

Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве - РИА Новости, 14.04.2025

Лавров ответил на вопрос о посольстве США в Москве

Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:50:00+03:00

2025-04-14T23:50:00+03:00

2025-04-14T23:50:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Начало работы посольства США в Москве и начало выполнения им функция, например по выдаче виз, нельзя привязать к конкретной дате, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вы что, опять хотите "пятилетку" за три года? Хотеть не вредно. Дело в том, что любой процесс невозможно привязать к какой-то дате", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант". США и Россия в Стамбуле ранее завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263305.html

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россия, сша, москва, сергей лавров, александр дарчиев, оон