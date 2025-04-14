Россия знает, как не загнать себя в ловушку, заявил Лавров
Лавров: Россия знает, как не заключить с США сделку, которая загонит в ловушку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российская сторона знает, как не заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, которая бы загнала Россию в ловушку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас, когда нам предлагают нормальные (как говорит Дональд Трамп) "сделки", мы воспринимаем это в хорошем смысле. Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную "ловушку", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что после восстановления отношений с Вашингтоном Москва не должна допустить повторной зависимости в экономической, технической, военной и прочих сферах.
"Доминирующее мнение в нашем политическом классе заключается в том, что нам ни в коем случае больше нельзя допускать, чтобы любое восстановление отношений в экономике и в других сферах опять привело к тому, что мы впадем в зависимость от условных "запчастей" во всех сферах, от состояния которых зависит благополучие и общее состояние нашего государства. Это военная, продовольственная, технологическая безопасность. Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт", - подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он добавил, что остается уверенным в намерении российского лидера заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп заявил о наличии "психологического дедлайна" для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине.
Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.