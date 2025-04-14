https://ria.ru/20250414/lavrov-2011263305.html

Лавров рассказал о работе российских и американских дипмиссий

Лавров рассказал о работе российских и американских дипмиссий - РИА Новости, 14.04.2025

Лавров рассказал о работе российских и американских дипмиссий

У Москвы и Вашингтона есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств и решению проблем выдачи виз дипломатам, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:44:00+03:00

2025-04-14T23:44:00+03:00

2025-04-14T23:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. У Москвы и Вашингтона есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств и решению проблем выдачи виз дипломатам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Есть понимание, как двигаться по возобновлению нормальной работы наших посольств, как решать проблемы со своевременной выдачей виз дипломатам, в том числе нашим дипломатам, работающим в ООН (это немного другой статус)", - сказал министр в интервью газете "Коммерсант". По словам Лаврова, "диалог туго, но восстанавливается". "Главное – есть желание с обеих сторон, несмотря на проблемы и несовпадение национальных интересов по целому ряду вопросов международной повестки (может быть, даже по большинству). Необходимо встречаться как воспитанные, вежливые люди и слушать друг друга. Это и происходит", - подчеркнул он. США и Россия в Стамбуле ранее завершили второй раунд переговоров о взаимном восстановлении полноценной работы своих дипломатических представительств. В МИД России по итогам консультаций заявили, что делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций. Посол России в США Александр Дарчиев по итогам переговоров заявил журналистам, что они прошли в позитивной атмосфере и позволили продвинуться в решении задачи по нормализации работы диппредставительств обеих стран.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011258677.html

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россия, сша, москва, сергей лавров, александр дарчиев, оон, в мире