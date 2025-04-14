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Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2025
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22:26 14.04.2025 (обновлено: 00:32 15.04.2025)
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2025
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров
Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-14T22:26:00+03:00
2025-04-15T00:32:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".&quot;Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим&quot;, — заявил Лавров.Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается", несмотря на изменившуюся позицию США. Лавров добавил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций". Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Зеленском, заметил российский министр.Лавров также отметил, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".Это торгаши, у которых нет ничего святого", — сказал министр. Россия при этом говорит не про "землю", а про право людей, которые на этих землях живут, отметил он. "Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255344.html
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в мире, европа, украина, сергей лавров, владимир зеленский, россия
В мире, Европа, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Россия
Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа жаждет сохранения нацистского режима хотя бы на части Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
«

"Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Лавров рассказал об опасениях при урегулировании украинского конфликта
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Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается", несмотря на изменившуюся позицию США.
Лавров добавил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций". Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Зеленском, заметил российский министр.
Лавров также отметил, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".
Это торгаши, у которых нет ничего святого", — сказал министр.
Россия при этом говорит не про "землю", а про право людей, которые на этих землях живут, отметил он. "Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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В миреЕвропаУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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