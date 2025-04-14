https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html

Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров

Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 15.04.2025

Европа хочет поставить нового "полуфюрера" на Украине, заявил Лавров

Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете РИА Новости, 15.04.2025

2025-04-14T22:26:00+03:00

2025-04-14T22:26:00+03:00

2025-04-15T00:32:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европа хочет найти "новенького полуфюрера" и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ"."Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим", — заявил Лавров.Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине "даже не заикается", несмотря на изменившуюся позицию США. Лавров добавил, что европейские лидеры могут заняться поисками "какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций". Однако при таком раскладе суть режима останется такой, какой она была при Зеленском, заметил российский министр.Лавров также отметил, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться "подороже".Это торгаши, у которых нет ничего святого", — сказал министр. Россия при этом говорит не про "землю", а про право людей, которые на этих землях живут, отметил он. "Именно поэтому эти земли нам дороги. Мы не можем их отдать, выгнав оттуда людей", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255344.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011243775.html

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в мире, европа, украина, сергей лавров, владимир зеленский, россия