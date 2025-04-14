Лавров рассказал об опасениях при урегулировании украинского конфликта
Лавров: РФ настаивает на проверке честности Киева в вопросе урегулирования
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия при обсуждении с Западом любых схем, касающихся урегулирования конфликта, настаивает на проверке "чистоплотности" Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
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"В принципе, проверка чистоплотности наших украинских соседей – это то, на чем мы настаиваем при обсуждении с Западом любых схем, которые они продвигают, желая как бы "содействовать урегулированию", - сказал министр.
Одним из кричащих примеров является трагедия в Доме профсоюзов в 2014 году, указал министр.
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"Украина сказала, что они будут это расследовать. Никто ничего не расследует. А Совет Европы, который через год после трагедии, когда мы там еще были членами, вызвался помочь расследованию, и принял какое-то скромное решение. Мол, они готовы предоставить услуги украинскому правительству в расследовании этой страшной трагедии. И потихонечку (как у нас говорят в народе) "слинял". Все про это забыли и никто не вспоминает", - сказал он.
Еще одним примером подобного поведения стала Буча, указал Лавров.
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"Двое суток в Буче не было никого, кроме местных властей. Мэр города бегал перед камерами "Би-Би-Си" и говорил, что они восстановили контроль над их малой родиной. А через двое суток после этого вдруг как сенсация та же "Би-Би-Си" показывает не где-то в подвалах, закутках, а на широкой центральной улице десятки трупов, аккуратно разложенных вдоль обочины. Тут же заявляется, что это "зверство России", что мы таким образом отомстили украинскому народу", - сказал министр.
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"С тех пор мы и я лично пытаемся получить имена людей, чьи трупы показали с такой помпой на "Би-Би-Си", а потом по всем другим каналам... Мы написали официальную бумагу в Совет по правам человека: можно ли нам понять, что же там случилось? После Бучи уже прошло три года, сообщите хотя бы имена. Нам ничего не отвечают. Это уже официальная бумага", - резюмировал он.