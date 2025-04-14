Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не бегает ни за кем и не просит отменить санкции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
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"Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить", — отметил он.
Говоря о торговом взаимодействии с Соединенными Штатами, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все будет зависеть от Вашингтона: как он планирует воплотить в жизнь возобновление экономического взаимодействия.
"Потому что это экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там 30 миллиардами долларов десять лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями", — указал Лавров.
По его словам, теперь глобализации мировой экономики не существует.
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"Она была разрушена, причем не (нынешним президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, а Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики", — пояснил министр.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
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