https://ria.ru/20250414/lavrov-2011254393.html

Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров

Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025

Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров

Россия не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:59:00+03:00

2025-04-14T21:59:00+03:00

2025-04-14T22:41:00+03:00

россия

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант". "Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить", — отметил он. Говоря о торговом взаимодействии с Соединенными Штатами, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все будет зависеть от Вашингтона: как он планирует воплотить в жизнь возобновление экономического взаимодействия."Потому что это экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там 30 миллиардами долларов десять лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями", — указал Лавров. По его словам, теперь глобализации мировой экономики не существует. "Она была разрушена, причем не (нынешним президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, а Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики", — пояснил министр.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.

https://ria.ru/20250304/kreml-2002935135.html

https://ria.ru/20250213/rossija-1999081698.html

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россия, сша, сергей лавров