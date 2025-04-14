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Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
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21:59 14.04.2025 (обновлено: 22:41 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011254393.html
Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров
Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 14.04.2025
Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров
Россия не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант". РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:59:00+03:00
2025-04-14T22:41:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант". &quot;Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить&quot;, — отметил он. Говоря о торговом взаимодействии с Соединенными Штатами, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все будет зависеть от Вашингтона: как он планирует воплотить в жизнь возобновление экономического взаимодействия."Потому что это экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там 30 миллиардами долларов десять лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями", — указал Лавров. По его словам, теперь глобализации мировой экономики не существует. &quot;Она была разрушена, причем не (нынешним президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, а Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики&quot;, — пояснил министр.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
https://ria.ru/20250304/kreml-2002935135.html
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россия, сша, сергей лавров
Россия, США, Сергей Лавров
Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не бегает ни за кем и не просит отменить санкции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россия не "бегает" ни за кем и не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
«

"Мы, как вы знаете, ну, если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить", — отметил он.

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Говоря о торговом взаимодействии с Соединенными Штатами, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все будет зависеть от Вашингтона: как он планирует воплотить в жизнь возобновление экономического взаимодействия.
"Потому что это экономическое взаимодействие перекрыто на 95% по сравнению с рекордными какими-то там 30 миллиардами долларов десять лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями", — указал Лавров.
По его словам, теперь глобализации мировой экономики не существует.
«

"Она была разрушена, причем не (нынешним президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, а Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики", — пояснил министр.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах постоянно звучали мнения, что подобная политика неэффективна.
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