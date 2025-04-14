https://ria.ru/20250414/lavrov-2011243775.html
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:41:00+03:00
2025-04-14T20:41:00+03:00
2025-04-14T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нет",- сказал министр, отвечая на вопрос газеты "Коммерсант", удалось ли в ходе российско-американских контактов сформулировать основные параметры соглашения."Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Лавров: Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по Украине