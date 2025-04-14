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Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 14.04.2025 (обновлено: 20:47 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/lavrov-2011243775.html
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине
Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:41:00+03:00
2025-04-14T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нет",- сказал министр, отвечая на вопрос газеты "Коммерсант", удалось ли в ходе российско-американских контактов сформулировать основные параметры соглашения."Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - подчеркнул он.Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250414/tramp-2011227544.html
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россия, украина, сша, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире
Лавров рассказал о статусе соглашения России и США по Украине

Лавров: Россия и США еще не согласовали ключевые параметры соглашения по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нет",- сказал министр, отвечая на вопрос газеты "Коммерсант", удалось ли в ходе российско-американских контактов сформулировать основные параметры соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Трамп анонсировал "очень хорошие предложения" по Украине в скором времени
Вчера, 19:22
"Ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто... Они обсуждаются", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинСергей ЛавровДональд ТрампВ мире
 
 
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